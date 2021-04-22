Yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen anneanne ve torun can verdi
|22 Nisan 2021 08:52
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Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Çevre Yolu'nda meydana geldi. Peruzed Koçak, torunu Ayşe Miray Doğru ile iftar için alışveriş yaptıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Mehmet Urmamen yönetimindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, anneanne ile torununa çarptı. Yaklaşık 10 metre ileriye fırlayan Peruzed Koçak, olay yerinde, torunu Ayşe Miray Doğru ise kaldırıldığı yakındaki özel hastanede yaşamını yitirdi.
Anneanne ve toruna çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra durabilen sürücü Mehmet Urmamen de yaralandı. Yaralı sürücü Urmamen, Meram Tıp Fakültesine kaldırıldı.
Kazayı haber olay yerine gelen yakınları ise Peruzed Koçak'ın cansız bedeninin başında, sağlık görevlilerine 'Yaşama umudu yok mu?' diye sordu, ardından sinir krizi geçirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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