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BioNTech'in koronavirüs aşısında 1 doz tartışması

Alman BioNTech aşısının ilk doz sonunda oluşturduğu antikor düzeyinin yüksek olması, tek dozun yetebileceği önerisini gündeme getirdi. Prof. Dr. Melih Us'un, "1 ay sonra test yapılıp etkinliği ölçülsün. Yeterliyse çift yerine tek doz BioNTech yapılarak 57 milyon kişi korunabilir" tavsiyesini uzmanlar Hürriyet'e değerlendirdi.
 22 Nisan 2021 09:01
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BioNTech'in koronavirüs aşısında 1 doz tartışması

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Prof. Dr. Melih Us'un, Ertuğrul Özkök'e yaptığı "BioNTech'te tek doz aşı olanların antikoruna bakılsın, yeterliyse herkese tek doz uygulansın" açıklaması tıp dünyasında tartışılıyor.

HAYALİ PROJE

Prof. Dr. Necmettin Ünal: Tek doz aşı Sinovac'ta olamaz, BioNTech'in de böyle kullanılmamasını tercih ederim. Bugün İsrail önümüzdeki sene yapılacak BioNTech ve Moderna aşılarını bile satın aldı. Ülkesinde yüzde 80'in üzerine çift doz aşı yaptı. Hayali projeler üzerinde tartışmanın bir anlamı yok. Günlük aşılama 30 binlere düştü.

Bu arada aşı olmak için çabalayan insanlar var. Bu insanların talebi karşılanamıyorsa, bu ya aşı yok demektir ya da çok kötü bir organizasyon var demektir. Daha fazla aşı alıp alamayacağımız belli değilken, kapanma basamaklarını yapmamışken, '57 milyon aşı yapılırsa ne olur' gibi sanal bir projeyi tartışmamak gerekir.


TEK DOZ YETERSİZ


Prof. Dr. Levent Akın: BioNTech aşısının tek dozda koruyuculuğu var ancak ne kadar sürdüğü bilinmiyor. İngiltere tek dozu çok yaygın şekilde yaparak 3 ay sonra ikinci dozun yapılabileceğine dair karar almıştı. Üretici firma bu karara yanlış olması nedeniyle itiraz etti. Aşıların Faz 3 çalışmalarındaki ön sonuçlara göre iki doz yapılması gerekiyor.

Böylece çok geniş bir kitleye tek doz yapıp yetersiz koruma sağlama yerine, iki doz yapıp araştırma sonuçlarında elde edilen üst düzey korumayı sağlamak aşılamada hedeftir. Aksi takdirde tek doz olanların önemli bir kısmının hastalık geçirmesi, aşıya olan güveni zedeler.

BELKİ GENÇLERE

Prof. Dr. İftihar Köksal: Tek doz aşı korumaz çünkü yeterli antikor yanıtı sağlanamıyor ve gerçek yaşamda da tek doz aşısını yaptıran çok sayıda COVID-19 hastası gördük. mRNA aşılarında tek dozun koruyuculuğuna dair çalışmalar devam ediyor, yani sonuçları tam bilmiyoruz.

Bilim dünyasında da iki farklı görüş var. İngiltere'de tek doz aşı ile çok sayıda kişi aşılama görüşü hakim ama bunun sonucu bilinmediğinden güvenli tarafta kalarak iki doz öneren bilim insanları var. mRNA aşıları, hiçbir ek hastalığı olmayan genç kişilere belki uygulanabilir.

TEK DOZLA 57 MİLYONU KORURUZ

Önceki gün Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e konuşan Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Melih Us, BioNTech aşısının etkinliğinin yüzde 90'ın üzerinde olduğunu hatırlatarak, şu öneriyi getirdi: "BioNTech aşısının 3.5 milyon birinci dozunu alanlara bir ay sonunda test yaparsak, tek doz etkinliğini saptayabiliriz. Sağlık Bakanı, haziranda 30 milyon BioNTech aşısının geleceğini duyurdu. İlk dozda ciddi bir sonuç alınırsa, 30 milyon kişiye tek doz BioNTech yapıp 30 milyon kişinin hastaneye yatma veya yoğun bakıma girme riskini azaltabiliriz. Çin aşısı ile iki doz uygulanan 25 milyon vatandaş var. Buna 30 milyon tek doz BioNTech ve 3.5 milyon şu anda yapılan çift doz BioNTech'i eklersek, yaklaşık 57 milyon insanımızı koruma altına almış oluruz." Prof. Us dün de Hürriyet'e önerisini yineledi ve "Yoğun bakımlar tıkandı. Ülke olarak farklı bir strateji belirlememiz gerekiyor. Yani acil şartlarda tek doz yapalım, kitleleri koruyalım. Aşı tedarik edebilirsek, ikinci dozları yine yaparız" dedi.

AVRUPA DA TARTIŞIYOR

Tek doz tartışması, bir süredir Avrupa'nın da gündeminde. Peki hangi ülkeler bu yöntemi değerlendirmeye aldı ve Pfizer/BioNTech cephesinden aşının uygulanmasına yönelik gelen açıklamalar neler?

- İngiltere ocak ayında nüfusun büyük bir bölümünü daha hızlı aşılayabilmek için iki doz aşı arasındaki sürenin 12 hafta olarak belirlendiğini açıkladı.

- Fransa'da da 12 Nisan'dan itibaren iki doz arasındaki 28 günü, aşılama hızını arttırmak amacıyla 42 olarak güncelledi.

- İspanya Sağlık Bakanlığı iki doz arasındaki süreyi 80 yaş altı nüfus için 42 güne çıkarmayı düşündüklerini açıkladı.

- BioNTEch'in kurucusu ve CEO'su Uğur Şahin, aşının iki doz şeklinde tasarlandığını söyledi ve Avrupalı ülkelere ellerindeki aşıları stoklamak yerine bir an önce vurmaları çağrısında bulundu.

- Geçen hafta ise BioNTech'in ABD'li ortağı Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, aşılamanın her yıl periyodik olarak tekrar edilebileceğini söyledi ve 6-12 ay içinde üçüncü dozun vurulması ihtiyacının bile ortaya çıkabileceğini açıkladı.

- Sene başında İngiltere'de yapılan çalışmalar aşının tek dozda koruma sağladığına yönelik sonuçlar verse de BioNTech ve birçok sağlık kuruluşundan bu değerlendirmeyi yapmak için elde yeteri kadar veri olmadığı açıklaması geldi ve iki dozun uygulanmasının önemi vurgulandı.
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