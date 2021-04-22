Ankara'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı
|22 Nisan 2021 09:10
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde saat 08:00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Ömer Coşkun idaresindeki otomobil ile henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç 1640. Cadde ile 2164. Cadde kesişiminde kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen iki otomobilde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
ÇOCUĞUNU OKULA GÖTÜRÜYORDU
Öte yandan otomobil sürücüsü Ömer Coşkun'un 7 yaşındaki oğlu Ayaz'ı okula götürdüğü öğrenildi.
Küçük çocuk kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.
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