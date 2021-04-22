Google dolandırıcıların yeni üssü oldu

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan Google dolandırıcıların yeni üssü haline geldi. Burada verdikleri reklamlarla açıkça dolandırıcılık yapanlara şimdi profesyonel hackerler da eklendi.

Hacker'ların Google'a verdiği reklamlar ve dünyaca ünlü arama motorunun hiçbir denetim yapmadan bunları yayına alması görenleri şaşkına çevirdi. Verdikleri reklamlarla aramalarda üst sırada yerleşen hackerler, genellikle cep telefonu izleme ve WhatsApp yazışmalarına erişim hizmetiyle öne çıkıyor.

'İstediğiniz telefonu dinleyin', 'WhatsApp yazışmalarını canlı görün', 'WhatsApp yedeklere ulaşın', 'Konum takip edin', 'Mesajlara ve maillere erişin' şeklinde mesajlarla reklama çıkan hackerlar bu sayede ciddi kazançlar elde ediyor.

2.500 İLA 50 BİN TL ARASI KAZANÇ

Hackerlar ile iletişime geçtiğinizde ise süreç şu şekilde işliyor: Öncelikle sundukları hizmetleri bir menü halinde sizlere iletiyorlar. Buradan hangi gizli veriye ulaşmak istiyorsanız ona göre bir ödeme gerçekleşiyor. Tarifeler 2.500 ila 50 bin TL arasında değişiyor.

Hacker'a izlemek istediğiniz telefon numarasını vererek işlemleri başlatıyorsunuz. Telefona genellikle bir mesaj ya da mail atılarak casus yazılımlar yüklenebiliyor.

Eğer bu durum işe yaramıyorsa kişilere casus yazılımı karşı telefona yükleme eğitimi de veriliyor. Bazı iddialı hacker'lar uzaktan erişimle dahi casus yazılım yükleyebiliyor. Ardından tüm telefon trafiği canlı izlenebiliyor.

KAMERANIZI KONTROL EDİYOR

Yazılım bir kere cihaza yüklendikten sonra, hacker ve müşterisi telefon üzerinde mevcut olan ve yeni yüklenecek verileri izleme, kaydetme ve toplama imkanına kavuşuyor.

Bu verilere mesajlaşma uygulamalarından gelen aramalar ve bilgiler ile gerçek zamanlı konum bilgisi de dahil. Casus yazılım ile kamera ve mikrofonu uzaktan çalıştırarak kişiyi izlemek de mümkün.

EN ÇOK TALEP BOŞANMA ARİFESİNDEKİ ÇİFTLERDEN

Uzmanlara göre, buradan alınan hizmetlerin çok ciddi sosyo-ekonomik etkileri bulunuyor. Özel hayatın gizliliği ihlal edilirken boşanmalara hatta cinayetlere bile neden olabiliyor. Bu tarz yönelimlere en fazla ilgiyi ise boşanma arifesindeki çiftler gösteriyor.

