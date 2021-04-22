Jinekomasti ameliyatı ve sonrası

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Jinekomasti, erkeklerde farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Ekstra bir zararı olamayan Jinekomastinin, Türkiye istatistiklerine bakıldığında her 3 erkekten birinde rastlanıldığını söyleyebiliriz. Öte yandan Jinekomasti bir hastalık değildir. Aksine bir tür görünüş bozukluğudur. Genellikle ergenlik çağında görülmektedir. Bunun yanında bebeklik ve yaşlılarda da görülebilmektedir. Ergenlik çağında rastlanılan jinekomasti sorunu kendi kendine geçebilir. Fakat bu sorunun uzun süreli görülmesi mutlaka tedavi edilmeyi gerektirmektedir. Jinekomasti bir sağlık sorunu olarak görülmese de erkeklerde öz güven eksikliğine neden olmaktadır. Ayrıca psikolojik sorunları ve sosyal ortamlardan uzaklaşma gibi sorunları da beraberinde getirmektedir.

Jinekomasti Ameliyatı Riskli Midir ?

Jinekomasti ameliyatı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de riskleridir. Jinekomasti ameliyatında asimetri, deri altında sıvı birikimi (Seroma) ve deri altında kan birikimi (Hematom) gibi enfeksiyonlar oluşabilmektedir. Fakat bir de bunun yanında enfeksiyon riski ve doku kaybı oldukça azdır. Ameliyattan sonra olası riskleri minimuma indirmek için antibiyotik kullanılmaktadır. Öte yandan göğüs derisinde yapışma ve sıvı toplanmasını önlemek amacı ile bir süre göğüs korsesi kullanılmaktadır. Peki olası risk ve çözümleri nelerdir? diye soracak olursanız;

Bazı durumlarda göğüs kafesinde düzensizlikler meydana gelebilir. Bu durum bir masaj yardımı ile büyük bir ölçüde giderilebilir. Ayrıca durum kalıcı bir hal aldıysa yağ enjeksiyonu sayesinde yok edilebilir.

Liposuction ile gerçekleştirilen jinekomasti ameliyatlarında uzun süreli uyuşuklar, renk değişiklikleri ve karıncalanmalar meydana gelebilir. Bu sorunlar ise genel anlamda zaman içerisinde düzelmektedir.

Kanama ve buna bağlı kan toplanması her ameliyattan sonra meydana gelmektedir. Buna bağlı olarak jinekomasti ameliyatında da bu durumun yaşanması gayet normaldir. Ayrıca bu risk Dren kullanımı ile aşılabilmektedir.

Enfeksiyon olasılığı kullanılan antibiyotikler ile oldukça azaltılmıştır.

Jinekomasti Ameliyatı Yaş Sınırı Var Mı ?

Ergenlik döneminin sona ermesi ile 17 yaşından itibaren jinekomasti ameliyatı uygulanabilmektedir. Fakat herhangi bir psikolojik sıkıntı yok ise tüm estetik ameliyatlar gibi 18 yaşın bitmesinin beklenmesi daha faydalı olacaktır.

Jinekomasti Ameliyatı Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı ?

Ameliyattan 2 saat sonra ağızdan beslenme işlemi gerçekleşebilir. 4 saat sonra da ağaya kalkılarak yürümeye başlanılabilir.

Kolları çok da zorlamadan yarı oturur pozisyonda yatırılır.

Ameliyat gecesi hastanede geçirilmelidir.

Ameliyattan 1 veya 2 gün sonra da varsa drenler çekilir.

4-5 gün sonra da varsa dikişler alınmaktadır. Bu aşamada göğüsler hala şiş bir şekildedir. Yani estetik olarak henüz son halini almamıştır.

Korse kullanarak ya da kolları fazla zorlamamak koşuluyla 5-7 gün içerisinde hastalar işlerine dönebilmektedirler.

4-6 hafta süresince meme derisinin zeminindeki dokulara iyi bir şekilde yapışması ve büzülebilmesi için korse bandaj kullanılmaktadır. Haftalar içerisinde göğüslerdeki şişlik ve ödemler azalmaktadır. Gevşek olan deri ise sıkılaşarak gerçek estetiğin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Hücresel açıdan ameliyat yerlerinin son halini alması ise 6 veya 2 yıl sürmektedir.

En çok merak edilen konulardan biri de spordur. En az 6 hafta süresince spor yapılmamalıdır.

Herhangi bir sebepten dolayı ameliyat bölgesine bir müdahale yapılması için en az 6 veya 1 yıl beklenmesi gerekmektedir.

Peki Ameliyat sonrası beslenme nasıl olmalı ?

İyileşme sürecini hızlandıran Omega-3 yağ asitlerinden zengin gıdalar tüketin.

Sağlınıza zararlı yağlardan uzak durmalısınız.

Üzerinde oynanmış gıdalardan uzak durmalısınız.

Yemek tüketiminizi fırın, buhar veya haşlama yöntemlerini gerçekleştirerek tüketin.

Operasyon sonrasında vitamin takviyesine ihtiyaç duyulabilmektedir. En doğru vitamin takviyesini belirlemeniz için bir uzmandan yardım almanız doğru bir hareket olacaktır.

Alkol ve sigara bu dönemde sizlere en çok zarar veren iki etkendir. Bunun nedeni ise bu ikilinin iyileşme sürecini uzatmasıdır.

Ameliyattan sonra fiziksel bir şekilde bölgeyi zorlayacak etkinliklerden kaçınmanızda fayda var. Bunların yanında ameliyat izlerinin tamamen ortadan kalkması için doktorunuzun tavsiye ettiği ilaçları kullanmanızda fayda var. Bir de ilk üç ay göğüs kısmının güneş görmemesi gerekmektedir. Bu süreç içerisinde hasta doktoru ile sürekli bağlantı halinde olmalı veya aylık kontrollere gitmelidir. Ameliyattan sonra bazı hastalıklar yeniden baş göstermektedir. Jinekomastinin de iyi huylu olması bu yönden bir artıdır. Çünkü jinekomasti ameliyattan sonra hiçbir hastada tekrarlamamaktadır. Yani uzaklaştırılan dokular tekrardan bir araya gelemezler. Fiyat ve detaylar için ankara estetik cerrahi websitesini ziyaret edebilirsiniz:

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