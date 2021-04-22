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Avro 10 TL'yi geçti, Dolar: 8,34 TL

Güne yükselişle başlayan dolar ve avro, yükselişini devam ettirdi. 10:25 itibariyle avro yeniden 10 TL'nin üzerine çıktı.
 22 Nisan 2021 10:22
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Avro 10 TL'yi geçti, Dolar: 8,34 TL

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,26908,2700
Avro9,95909,9600
Sterlin11,500011,5600
ANKARA
ABD Doları8,24008,3000
Avro9,91009,9800
Sterlin11,420011,6200

Saat 10:25 itbariyle avro 10 TL nin üzerine çıktı, dolar ise 8,34 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,34 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 8,1024 ve en yüksek 8,2059 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 8,1897'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,8 artışla 8,3380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda sterlin/TL yüzde 1,9 değer kazancıyla 11,6400'ten satılırken, avro/TL bir ayın en yüksek seviyesi olan 10,0816'yı görmesinin ardından yüzde 1,9 yükselişle 10,0560'tan alıcı buluyor.

Dolar endeksi, 31 Mart'ta başlayan düşüş serisine salı günü son vermesinin ardından dün yine düşüş kaydederken, bugün de 91,0-91,2 dar bandında hareket ediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 1,2045 seviyesinde alıcılı buluyor.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin yanı sıra Ukrayna'daki gelişmeler ve ABD-Rusya geriliminin Türk lirası varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD, Rusya ve Ukrayna'dan gelebilecek açıklamaların da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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