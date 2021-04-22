Kamuda stratejik plan, performans ve faaliyet raporu esasları belli oldu
|22 Nisan 2021 09:43
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, bakanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenen politikaların uygulanması için bakanlık ve bağlı, ilişkili idarelerinin stratejik planlarıyla bütçelerinin kalkınma planlarına, programlara uygun hazırlanmasından sorumlu olacak. Ayrıca bakanlar, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasıyla hukuki ve mali konularda Cumhurbaşkanına karşı sorumlu tutulacak.
İdarelerin stratejik planının ve performans programının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi konusunda üst yöneticiler, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasından, raporlardaki bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacak.
Stratejik planın hazırlanma süreci, stratejik plan genelgesinin yayımlanmasıyla başlayacak. Genelgenin yayımlanmasını takip eden iki ay içinde stratejik planlama ekibi bir hazırlık programı oluşturacak. Stratejik plan beş yıllık olacak.
Kamu idarelerinin stratejik planları, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı ve faaliyet alanlarıyla uyumlu olacak.
Mahalli idareler dışındaki kamu idareleri planlarını, başkanlığa elektronik nüshasıyla birlikte gönderecek. İncelenen plana gerek görülürse hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 45 gün içinde idareye gönderilecek.
Stratejik plan kapsadığı dönemin ilk yılının ocak ayının ilk haftası kamu idaresinin internet sitesinde yayımlanacak.
- Performans programı
Performans programı, ilgili idarenin strateji geliştirme biriminin koordinasyonunda üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanacak.
Kamu idarelerinin performans programı hazırlama süreci, mayıs ayı sonuna kadara üst yönetici tarafından hedef, gösterge ve faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerine yazılı duyuru yapıldıktan sonra başlayacak.
Stratejik planı bulunmayan idareler, idare bütçe tekliflerinde yer alan program sınıflandırması ve performans bilgisini içerecek şekilde programı hazırlayacak.
Genel bütçe kapsamında kamu idareleri ve özel bütçeli idareler, performans programı tekliflerini bütçe teklifleriyle başkanlığa gönderecek.
- Faaliyet raporu
Faaliyet raporu ilgili kamu idaresinin stratejik plan ve performans programının gerçekleşme sonuçlarını içerecek şekilde yıllık hazırlanacak.
Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporunda milli güvenlik, savunma ve istihbarat hizmetlerine ilişkin gizli bilgilerle devlet sırrı ve ticari sır niteliğindeki bilgilere yer verilmeyecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MSÜ sınav sonuçları açıklandı
22 Nisan 2021 11:01
|Olimpik ve paralimpik sporculara aşıda öncelik getirildi
22 Nisan 2021 11:00
|6. kez araçta alkollü yakalandı: 'Ben terörist miyim' diye tepki gösterdi
22 Nisan 2021 10:58
|Konya'da, iki eğlence mekanıyla bir kafede yakalanan 80 kişiye ceza
22 Nisan 2021 10:49
|Adıyaman'da içerisinde 7 insan iskeleti olan oda mezar bulundu
22 Nisan 2021 10:27
|Türkiye'de en çok ve en az aşı yaptıran illler
22 Nisan 2021 09:40
|DSİ'nin KKTC'de bulunan proje müdürlüğünün görev süresi uzatıldı
22 Nisan 2021 09:30
|Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler alınacak kararlarda
22 Nisan 2021 08:45
|Köpeğine mikroçip taktırmayana 10 bin TL ceza
21 Nisan 2021 23:40
|Aşı yaptırmayanların gerekçesi: Korku ve aşı kararsızlığı
21 Nisan 2021 22:27