Erzurum, Erzincan ve Ardahan için sağanak uyarısı
Erzurum, Erzincan ile Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
|22 Nisan 2021 09:57
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum, Erzincan ile Ardahan'da öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli esecek.
Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars'ta 4, Erzurum ve Ardahan'da 5, Ağrı'da 8, Erzincan'da 10, Iğdır'da 16 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 29, Erzincan'da 25, Ağrı'da 23, Kars'ta 22, Erzurum'da 20 ve Ardahan'da 19 derece olması bekleniyor.
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