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Esnafın yüzde 65'i borçlu

Türkiye'de faaliyet gösteren 300 bine yakın esnafın borçluluk oranı yüzde 65'e yükseldi. Ekonomik endişeler nedeniyle veresiye defteri yerine kartlı alışverişe yönelen esnafta kapanma oranı sadece aylık olarak yüzde 7-8'lere kadar çıktı.
 22 Nisan 2021 10:07
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Esnafın yüzde 65'i borçlu

Türkiye'de geleneksel esnafın nabzını tutan REM Esnaf Barometresi Raporu'na göre; Türkiye'de faaliyet gösteren 300 bin civarında küçük mahalle esnafı diye tabir edilen işletmelerde borçluluk oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti.

Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre; bu yıl ilk çeyrekte 'borcum var' diyen esnafın yüzde 30'u hem bireysel hem ticari kredi borcu olduğunu dile getirirken, ' kredi borcum var' diyen esnafın yüzde 10'u ise tekrar kredi çekme eğilimi içinde olduğunu dile getirdi.

Rapor, REM People tarafından Türkiye'de 26 bölgede bin 500 esnaf ile yapılan araştırmanın sonuçlarını kapsıyor. REM People'ın CEO'su Bülent Peker, söz konusu araştırmaya başladıkları 2020'de salgının patlak verdiğini hatırlatarak, aynı yıl toplamda 1.4 trilyon TL'lik büyüklüğe sahip Türkiye perakende pazarının her şeyden habersiz yılı yüzde 10'luk büyüme ile kapatmayı planladığını söyledi.

Kısa süre sonra salgının etkisinin arttığını belirten Peker, "Geçen yıl AVM ve mağazaların kapanmasıyla tüketiciler online ticarete ve küçük esnafa doğru yöneldi. İlk dalga küçük esnafı büyüttü. Bu süreçte veresiye defterinin yerini kredi kartı almaya başladı. Bu yılın ise aşıyla beraber temkinli bir açılma yılı olmasını bekliyoruz" dedi.

Veresiye düştü kart kullanımı arttı

Araştırma sonuçlarına göre bakkallarda kredi kartı ile yapılan ödemelerin aylık ciro içindeki payı, 3 aylık artış trendiyle yüzde 29'dan yüzde 32'ye yükseldi. Buna karşın veresiyenin payı 3 aylık düşüş trendiyle birlikte yüzde 9'dan yüzde 7'ye düştü. Kendisi de finansal zorluk içinde olan bakkal esnafı, vatandaşın veresiye yazdırma talebini kredi kartına yönlendirdi.

'Aşı olurum' diyenlerin sayısı yükseldi

Buna bağlı olarak da 'Aşı olurum' diyenlerin oranı ise bir önceki döneme göre 20 puan artarak yüzde 58'e yükseldi. Vakaların dramatik olarak artması ve bireylerin tedbirlere uyum göstermediğini düşünmeleri esnafın içinde bulunduğumuz süreçte kaygısının artmasına neden oldu.

Esnaf, hibe desteği bekliyor

Ekonomik yönden alınan tedbirlerde ise esnafın yüzde 32 gibi ciddi çoğunluğu sağlanan desteklerden yararlanamadığını belirtirken, yararlanan yüzde 25'lik kesim ise bu destekleri yetersiz görüyor. Esnafın asıl beklentisi karşılıksız hibe desteği, vergi affı gibi daha etkin maddi desteğinin sağlanması.
Dünya
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