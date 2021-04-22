Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,99 puan ve yüzde 1,13 değer kaybederek 1.315,49 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 0,96 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,57 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 4,29 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğilimini sürdürerek günü yüzde 2,55 değer kaybıyla 1.330,48 puandan tamamladı.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin yanı sıra Ukrayna'daki gelişmeler ve ABD-Rusya geriliminin Türk lirası varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD, Rusya ve Ukrayna'dan gelebilecek açıklamaların da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 bandının destek olarak öne çıktığını, yükselişlerde ise iyimserliğin artması için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını bildirdi.