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Tamir etmek istediği aracının altında kalan tır sürücüsü hayatını kaybetti
Esenyurt'ta, tamir ettiği sırada hareket eden aracının altında kalan tır sürücüsü hayatını kaybetti.
|22 Nisan 2021 10:11
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Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde aracı bozulan Bulgaristan vatandaşı Atahac C. (61), tamir etmek için tırın altına girdi.
Bu sırada hareket eden araçla sürüklenen Atahac C., 50 metre sürüklendikten sonra manevra yaparak duran tırın altında kaldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Güvenlik amaçlı trafiğe kapatılan caddede, olay yeri ekiplerinin incelemesi sürüyor.
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