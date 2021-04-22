Adıyaman'da içerisinde 7 insan iskeleti olan oda mezar bulundu
|22 Nisan 2021 10:27
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen ve içerisinde 7 insan iskeleti olan oda mezar bulundu.
İlçeye bağlı Bölükyayla beldesi Kangölü Mahallesi'nde, iş makinalarının tarladan geçtiği esnada göçük meydana geldi.
Göçük olan alanı inceleyen köylüler, içeride farklı bir yapı olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.
Müze Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede göçük olan alanda, oda mezar olduğunu tespit etti.
Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, oda mezar içerisinde incelemelerde bulunduklarını aktararak, "Yaptığımız çalışmalarda mezarlar içerisinde toplam 7 insan iskeletine rastladık. Bu kazı sonucunda ise aynı zamanda bir testi bulduk." dedi.
Bulunan yapının Perre Antik Kenti'ndeki mezarlardan farklı olduğunu belirten Alkan, "Burada kayış tipi konglomera var. Kapı girişinde, yığma girişlerden oluşmuş bir şekil de yer alıyor. Burada mezar tipine baktığımızda milattan sonra 5. yüzyıl ile tarihlendirebileceğimiz bir mezar. Yani yaklaşık olarak 1500 yıl önceki bireylere ait bir mezar olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.
Muhtar Aziz Tosun da tarlada farklı bir yapıya rastlayınca hemen durumu ilgililere bildirdiklerini söyledi.
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