1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adıyaman'da içerisinde 7 insan iskeleti olan oda mezar bulundu

Müze Müdürü Mehmet Alkan:- "Yaklaşık 1500 yıl önceki bireylere ait bir mezar olduğunu söyleyebiliriz"
 22 Nisan 2021 10:27
+Aa- Yazdır
Adıyaman'da içerisinde 7 insan iskeleti olan oda mezar bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen ve içerisinde 7 insan iskeleti olan oda mezar bulundu.

İlçeye bağlı Bölükyayla beldesi Kangölü Mahallesi'nde, iş makinalarının tarladan geçtiği esnada göçük meydana geldi.

Göçük olan alanı inceleyen köylüler, içeride farklı bir yapı olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

Müze Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede göçük olan alanda, oda mezar olduğunu tespit etti.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, oda mezar içerisinde incelemelerde bulunduklarını aktararak, "Yaptığımız çalışmalarda mezarlar içerisinde toplam 7 insan iskeletine rastladık. Bu kazı sonucunda ise aynı zamanda bir testi bulduk." dedi.

Bulunan yapının Perre Antik Kenti'ndeki mezarlardan farklı olduğunu belirten Alkan, "Burada kayış tipi konglomera var. Kapı girişinde, yığma girişlerden oluşmuş bir şekil de yer alıyor. Burada mezar tipine baktığımızda milattan sonra 5. yüzyıl ile tarihlendirebileceğimiz bir mezar. Yani yaklaşık olarak 1500 yıl önceki bireylere ait bir mezar olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Muhtar Aziz Tosun da tarlada farklı bir yapıya rastlayınca hemen durumu ilgililere bildirdiklerini söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MSÜ sınav sonuçları açıklandı
22 Nisan 2021 11:01		 Olimpik ve paralimpik sporculara aşıda öncelik getirildi
22 Nisan 2021 11:00
6. kez araçta alkollü yakalandı: 'Ben terörist miyim' diye tepki gösterdi
22 Nisan 2021 10:58		 Konya'da, iki eğlence mekanıyla bir kafede yakalanan 80 kişiye ceza
22 Nisan 2021 10:49
Kamuda stratejik plan, performans ve faaliyet raporu esasları belli oldu
22 Nisan 2021 09:43		 Türkiye'de en çok ve en az aşı yaptıran illler
22 Nisan 2021 09:40
DSİ'nin KKTC'de bulunan proje müdürlüğünün görev süresi uzatıldı
22 Nisan 2021 09:30		 Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler alınacak kararlarda
22 Nisan 2021 08:45
Köpeğine mikroçip taktırmayana 10 bin TL ceza
21 Nisan 2021 23:40		 Aşı yaptırmayanların gerekçesi: Korku ve aşı kararsızlığı
21 Nisan 2021 22:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:02 - YÖK'ün girişimleriyle akademide insani yardım uzmanları yetişiyor11:01 - MSÜ sınav sonuçları açıklandı11:00 - Olimpik ve paralimpik sporculara aşıda öncelik getirildi10:58 - 6. kez araçta alkollü yakalandı: 'Ben terörist miyim' diye tepki gösterdi10:55 - Altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor10:51 - İBB'nin verdiği düşük performans notunu mahkeme iptal etti
10:49 - Konya'da, iki eğlence mekanıyla bir kafede yakalanan 80 kişiye ceza10:43 - Gebelere Kovid-19'a karşı 'tedbirlere uymaları ve aşı' önerisi10:31 - Malatya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı10:30 - Gelini ve birlikte yakaladığı kişiyi öldürüp jandarmaya haber verdi10:27 - Adıyaman'da içerisinde 7 insan iskeleti olan oda mezar bulundu10:25 - Tüketici güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 7,5 azaldı
10:24 - Marka paketlerde 34 bin 185 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi10:23 - Aynı fiilden dolayı birden fazla disiplin ceza verilebilir mi?10:22 - Avro 10 TL'yi geçti, Dolar: 8,34 TL10:17 - Kamu personeline ilişkin kurumsal yetkilerde son durum10:11 - Tamir etmek istediği aracının altında kalan tır sürücüsü hayatını kaybetti
10:10 - Borsa güne düşüşle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yerli kripto para borsasının sahibi yurt dışına kaçtı
Bayram sonuna kadar tam kapanma mı geliyor?
Yeni Çalışma Bakanı EYT'lileri heyecanlandırdı
Belediye Başkanının makam aracı şarampole yuvarlandı. Kaymakam ve başkan yaralandı
Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler alınacak kararlarda
Altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye'de en çok ve en az aşı yaptıran illler
Bölümün norm kadro sayısı nasıl arttırılabilir?
Avro 10 TL'yi geçti, Dolar: 8,34 TL
Kamu personeline ilişkin kurumsal yetkilerde son durum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
markette sinir bozan hareketler 1
cep dostu 1
girişimcilik 2
evden çalışmak 7
film gibi 1
bir sıfır önde başlamak 3
Çorbama kaşık attın 1
Bee Gees 1
mercimek çorbası 2
Gömü 3
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 92 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam