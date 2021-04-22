Konya'da, iki eğlence mekanıyla bir kafede yakalanan 80 kişiye ceza
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Konya'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan iki eğlence mekanıyla bir kafede yapılan denetimlerde 80 kişiye ceza kesildi.
|22 Nisan 2021 10:49
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu tespit edilen iki eğlence mekanı ile bir kafeye baskın düzenledi.
Polis, eğlence mekanlarındaki 70 kişi ile kafede yakalanan 10 kişiye, "sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından cezai işlem uyguladı.
Denetlenen iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlenirken, iş yeri sorumluları hakkında, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "mühür bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.
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