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İBB'nin verdiği düşük performans notunu mahkeme iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Bem Bir-Sen üyesine verilen düşük performans notu Sendikanın açtığı dava neticesinde iptal edildi
 22 Nisan 2021 10:51
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İBB'nin verdiği düşük performans notunu mahkeme iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğünde itfaiye eri olarak görev yapan Bem Bir-Sen üyesi daha önceki yıllarda tam puan almış olmasına rağmen, gerekçe gösterilmeyerek 2020 yılı 1. dönem için performans notunun 85 puan olarak verilmesinin ardından açılan dava sonucunda söz konusu işlem iptal edildi.

Düşük puana yapılan itirazı reddeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu işlemi İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Kararda, "Davacı hakkında herhangi bir soruşturma veya disiplin cezasının mevcut olmadığı, görevinde başarısız veya yetersiz olduğuna yönelik bir tespitin de bulunmadığı gibi yönetim değişikliğinin davacının moral ve motivasyonunda veya işyerindeki çalışmasına olumsuz şekilde etkide bulunduğuna yönelik olarak herhangi bir somut bilgi ve belgenin de ortaya konulamaması karşısında, takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmadığı ve bu nedenle de dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Memurlar.Net
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