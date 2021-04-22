Mehmet Tunç Müstecaplıoğlu'nun 'Yaşam Boyu Tavsiyeler' kitabı çıktı
|22 Nisan 2021 00:50
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Alanya'da uzun yıllar seyahat acentası işletmeciliği yapan Tunç Müstecaplıoğlu, İsviçre başta olmak üzere Mısır, Karadağ, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'da birçok ünlü otelde işletmecilik yaptı.
Turizm sektörünün zirvesindeyken kendi deneyimlerinden yol çıkarak bir otel personelinin ağzından anılarını anlattığı bir kitap yayınladı. Biyografi ve anı türündeki 'Yaşam Boyu Tavsiyeler' kitabı raflardaki yerini aldı.
Kitabının hayatından bir parça olduğunu dile getiren Müstecaplıoğlu, "Neden mi yazdım? Okuyacaklarınız, kendi deneyimlerimden, okuduklarımdan c,ıkardıgım dersler, notlardır. Bir c,ogunu bizzat uyguladım, bas,arılı oldum, tavsiye ederim. Hepsini her daim uygulamakta zorlansam da, yazdıklarım inandıgım dogrulardır. Bir de tabi, yas,amıma kuc,uk de olsa bir iz bırakmak istedim.. Daha once iki kitabım yayımlandı. Bununla uc, oluyor. Bakalım sonrası gelir mi?" ifadelerini kullandı.
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