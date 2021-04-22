AYM, yeni güvenlik soruşturması kanununu gündemine aldı

Anayasa Mahkemesi 29 Nisan Genel Kurul gündemini açıkladı. Mahkeme 4 adet düzenlemeyi esastan karara bağlayacak. 10 adet dosyada ise ilk kararı verecek.

2 adet partinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi de gündemde

7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu için ise ilk görüşme yapılacak. Mahkeme heyeti, ana muhalefet partisinin başvurusu üzerine, ilk aşamada şekilden inceleme yapacak daha sonra ise esastan karar verecek. AYM'nin yayımladığı gündemde, kanuna ilgili olarak

"Yok hükmünde olduğunun tespitine,

Yok hükmünde olduğunun kabul edilmemesi halinde eylemli içtüzük değişikliği niteliğinde olduğu gerekçesiyle iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

Şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına", karar verilmesi talebinin karara bağlanacağı belirtildi.

Güvenlik soruşturması yeniden TBMM gündeminde

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, Resmi Gazetede yayımlandı

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