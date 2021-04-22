AYM, yeni güvenlik soruşturması kanununu gündemine aldı
|22 Nisan 2021 11:06
|+Aa- Yazdır
Anayasa Mahkemesi 29 Nisan Genel Kurul gündemini açıkladı. Mahkeme 4 adet düzenlemeyi
esastan karara bağlayacak. 10 adet dosyada ise ilk kararı verecek.
2 adet partinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi de gündemde
7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Kanunu için ise ilk görüşme yapılacak. Mahkeme heyeti, ana muhalefet partisinin
başvurusu üzerine, ilk aşamada şekilden inceleme yapacak daha sonra ise esastan
karar verecek. AYM'nin yayımladığı gündemde, kanuna ilgili olarak
"Yok hükmünde olduğunun tespitine,
Yok hükmünde olduğunun kabul edilmemesi halinde eylemli içtüzük değişikliği niteliğinde olduğu gerekçesiyle iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,
Şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına", karar verilmesi talebinin karara bağlanacağı belirtildi.
Güvenlik
soruşturması yeniden TBMM gündeminde
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, Resmi Gazetede yayımlandı
Güvenlik soruşturması neler getiriyor? İşte detayları
Güvenlik soruşturması kanundaki sorunlu maddelere dair muhalefet şerhleri
Güvenlik soruşturmasında kişinin ailesi araştırılacak mı?
Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak
Öğretmenler de güvenlik soruşturmasına dahil edildi
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AYM, başvuruyu kötüye kullanan memura 1000 TL ceza verdi
20 Nisan 2021 11:41
|AYM, 3 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulundu
17 Nisan 2021 10:44
|AYM'den iş müfettişleri ve dava açma süresiyle ilgili önemli karar
16 Nisan 2021 00:39
|AYM, HDP iddianamesinin iade gerekçesini açıkladı
15 Nisan 2021 17:10
|AYM: Kamulaştırma bedeli değer kaybına uğratılan başvurucuların hakları ihlal edildi
13 Nisan 2021 12:19
|AYM'nin 11 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları yayımlandı
13 Nisan 2021 10:03
|AYM'den 6755 sayılı OHAL tedbirleri kanununa kısmi iptal
08 Nisan 2021 15:18
|Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi
08 Nisan 2021 12:25
|Eski Danıştay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmasına devam edildi
06 Nisan 2021 12:01
|AYM Gergerlioğlu kararının gerekçesini açıklandı
02 Nisan 2021 09:44