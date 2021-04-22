Kovid-19 sürecinde maske kullanımı kalıcı makyaja talebi artırdı

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kullandıkları makyaj malzemelerinin maskeye bulaşması sorununu yaşayan bazı kadınlar, çözümü kalıcı makyaj yaptırmakta buldu.

Yaklaşık 15 ay önce ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan Kovid-19 salgını ekonomi ve sosyal hayatı olduğu kadar günlük alışkanlıkları da etkiledi.

Bu süreçte maske kullanımı, salgından korunmak için olmazsa olmaz önlemler arasında yer almasına karşın özellikle günlük makyaj yapan kadınları zor durumlarda bırakabiliyor. Kadınlar ise makyaj malzemelerinin maskeye bulaşmasını engellemek adına kalıcı makyajı en etkili çözüm olarak görüyor.

- "Müşterilerimiz en çok 'eyeliner' ve dudak renklendirme işlemi istiyor"

Kalıcı makyaj hizmeti veren Makeup Zone Kurucusu Serpil Durmuş, kişisel bakımına özen gösteren kadınların, salgın döneminde kalıcı makyaja daha çok ilgi göstermeye başladığını söyledi.

Yapılan işleme göre makyajın yaklaşık 3 yıl süreyle yüzde kalabildiğini belirten Durmuş, "Maske kullanımı kalıcı makyaja talebi yüzde 25 artırdı. Türkiye'ye sırf kalıcı kalıcı makyaj yaptırmak için yurt dışından gelen müşterilerimiz var. En çok Arap ve siyahiler kalıcı makyaj isterken, müşteri portföyümüzde Rus, Alman, Azeriler de bulunuyor. Ayrıca büyükelçiliklerden de müşterilerimiz var. Müşterilerimiz en çok 'eyeliner' ve dudak renklendirme işlemi istiyor. Kalıcı makyaj uygulamasının fiyatı ise 1- 4 bin lira arasında değişiyor." dedi.

- "Uygulama sertifikalı merkezlerde yaptırılmalı"

Durmuş, bitkisel boyaların belirli bir süre sonra deriden silindiğini ancak bazı yerlerde dövme boyası ile kalıcı makyaj uygulamaları yapıldığını belirterek, istenmeyen ve düzeltilemeyecek kalıcı sorunları önlemek ve enfeksiyon kapmamak için sertifikalı ve eğitimli uzmanı olan merkezlerce bu gibi uygulamaların yapılması gerektiğini söyledi.

Kalıcı makyajın doğal ve güzel görünmesinin sırrının, kullanılan özel boyalar ve uygulayıcının uzmanlığı olduğunu dile getiren Durmuş, şunları kaydetti:

"Dövme boyalarıyla yapılan işlem kalıcı olur. Dövmenin zamanla rengi açılır ancak sonrasında giderilmesi zor, kötü bir görüntünün ortaya çıkmasına neden olur. Kullanılan doğal ve bitkisel boyalar ise zamanla deriden silinerek, ortadan kaybolur. Kalıcı makyaj yapıldığı bölgeye göre acı hissi değişmektedir. Bu sebeple bölgeye anestezi kremi kullanılır. Uygulamanın kalıcılık süresi yapılan bölgeye ve cilt yapısına göre değişmektedir. Bu nedenle işlemden 1 ay sonra rötuşa gidilmelidir."