Eski istihbaratçının ölümünde FETÖ şüphesi
|22 Nisan 2021 11:13
|+Aa- Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2016'da verdiği ifadede, suikasta kurban giden Kilis eski Belediye Başkanı Ekrem Çetin ve oğlu Cahit Çetin'in ölümünde FETÖ'nün parmağı olduğunu öne süren Ertürk'ün cinayetinde de FETÖ şüphesi doğdu. Baba-oğulun öldürüldüğü 3 Haziran 2005'te Kilis İl Jandarma İstihbarat Şubesi'nde görevli olan uzman jandarma Ertürk, eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe ve 15 Temmuz sonrası tutuklanan dönemin cumhuriyet başsavcısı Bülent Bingöl'ü cinayetleri kararttığını ve şüpheli Orhan Aslan'ın kaçmasına izin verdiğini iddia etmişti. Ertürk ifadesinde şunları söylemişti: "Kilis Valisi tarafından cinayeti araştırmak üzere görevlendirildim ve emniyet ile ortak çalışmaya başladım. Bu dönemde Aktepe, Kilis İl Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü'ydü. Bingöl ise Kilis Cumhuriyet Başsavcısı'ydı. Olayın faili olarak Orhan Aslan'ı yakalamak için gittiğimiz arazi emniyete ait aracın farları ile aydınlatılarak bulunduğumuz yer deşifre edildi ve kaçması sağlandı. Bana ve diğer görevli arkadaşlarıma soruşturma açıldı. Aktepe, Bingöl, komiser Mehmet Nurtaşkın ve Levent isimli komiser, Çetin'in öldürülmesine ilişkin olayı bizim üzerime yıkmaya çalıştı. Aktepe'nin Ergenekon davasının da mimarlarından olduğunu öğrendim. Bu olaylar üzerine FETÖ'cü olduğunu öğrendiğim Aktepe ve Bingöl hakkında rapor hazırlayıp Kilis İl Jandarma Komutanı Mürsel Şahin'e sundum. Ancak raporu işleme koymadı. İftira ve davalar sonucunda tutuklandım, hepsinden beraat ettim. Ancak meslekten 2009'da ihraç edildim
Mehmet Boncuk
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Thodex'e operasyon: Savcılık soruşturma başlattı
22 Nisan 2021 12:08
|Diyarbakır'da doktor park halindeki aracın yanında ölü bulundu
22 Nisan 2021 11:53
|Gebe karacayı öldüren kaçak avcının yakalanması için çalışma başlatıldı
22 Nisan 2021 11:51
|Elazığ'da sahte diş hekimi gözaltına alındı
22 Nisan 2021 11:46
|Emekli hakimi 400 bin lira dolandırdılar
22 Nisan 2021 11:23
|Gelini ve birlikte yakaladığı kişiyi öldürüp jandarmaya haber verdi
22 Nisan 2021 10:30
|Marka paketlerde 34 bin 185 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi
22 Nisan 2021 10:24
|Tamir etmek istediği aracının altında kalan tır sürücüsü hayatını kaybetti
22 Nisan 2021 10:11
|Ankara'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı
22 Nisan 2021 09:10
|Belediye Başkanının makam aracı şarampole yuvarlandı. Kaymakam ve başkan yaralandı
22 Nisan 2021 09:06