Emekli hakimi 400 bin lira dolandırdılar
|22 Nisan 2021 11:23
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Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, sabit hattını ele geçirdikleri hakim Y.S.'ye 155 ve 11880 gibi numaraları aratarak güven sağladı. Hakim Y.S., polis imdat hattını aradığında telefonun başındaki dolandırıcıların vermiş olduğu sicili sorguladı ve polis olduğunu öğrendi.
Telefondaki dolandırıcılar hakim Y.S.'ye evinde bulunan sabit telefon hattı üzerinden Almanya ve İsviçre gibi hatların arandığını, örgütsel irtibatlar kurulduğunu anlattı. Hakime hesaplarındaki parayı yurtdışına transfer edilirken son anda engelledikleri yalanını söyleyen dolandırıcılar, 400 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Parayı teslim ettikten sonra dolandırıldığını anlayan mağdur hakim, durumu polise bildirdi. Şüphelilerden İ.Y. kamera kayıtlarından tespit edildikten sonra yakalandı. Ardından da çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi. Emniyet güçleri 400 bin liranın bulunması için çalışma başlattı.
Atakan Irmak
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