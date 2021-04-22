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Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ardahan'ın Çağlayık köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
 22 Nisan 2021 11:28
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Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Çağlayık köyünde salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekiplerince kararın ardından köye giriş ve çıkışlara son verildi.

Anadolu Ajansı
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