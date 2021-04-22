Niğde ve Nevşehir'deki 35 bin ton patates ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 10 Nisan'da Niğde ve Nevşehir'deki üreticiden deposunda kalan tüketim fazlası patatesleri almaya başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), aradan geçen 11 günde yaklaşık 35 bin ton patatesin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağladı.

TMO, 10 Nisan'da patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüketim azlığından dolayı depoda kalan ürünü, üreticinin mağdur olmaması için almaya başladı.

Alınan patatesler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması için Türkiye'nin birçok iline gönderildi.

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, AA muhabirine, alınan patateslerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gönderildiğini söyledi.

Buradan talebe göre ihtiyaç sahiplerinin belirlendiğini anlatan Baş, şöyle konuştu:

"İlimizden şu ana kadar yaklaşık 20 bin ton patates sevkiyatı yapıldı, ürünler, 572 tır ve kamyonlarla farklı illere gönderildi. Bazen günlük sevkiyat sayımız azalıyor, bu da gönderilen ilin o anki durumuna göre değişiyor. Alımda bir sıkıntımız yok. Günlük yaklaşık 120 tır çıkardığımız da oldu, 50 tır çıkardığımız da oldu. Günlük ortalama 80 tır ürün sevk ediyoruz. Üretici halinden gayet memnun. Sonuçta belli bir fiyat üzerinden devletimiz alım yapıyor. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz."

Himmetli köyünden üretici Mustafa Çalışır da ambarda kalan patateslerin çürümesine engel olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Çalışır, "Ürünlerimizin satılmasından memnunuz. Fiyatlar da güzel. Önceden 25-35 kuruşa alıyorlardı. Şimdi devlet 85 kuruş veriyor. Bundan dolayı da memnunuz." dedi.

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz ise kentten 500'den fazla tırla patates sevkiyatı gerçekleştirildiğini, koordinasyonun sağlanmasıyla çalışmaların hız kazandığını, birkaç gündür de günde 80 tır ürünün diğer illere gönderildiğini aktardı.

Satın alınan ürünlerin ücretlerinin de vakit kaybetmeden çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Nevşehir'den şu ana kadar 14 bin tondan fazla patates, üreticiden alınarak ülkenin dört bir tarafındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Gelinen bu noktada çok mutluyuz. Zira kilogramı 15 kuruşa düşen patatesin fiyatı 60 kuruşun üzerine çıktı, bu da piyasanın toparlanmasını sağladı. Çalışmalar meyvesini vermiş durumda, çiftçilerin mağduriyetleri ortadan kalkıyor. Yapılan çalışmada, işçilerin çalışması istihdam oluşturdu, tırların çalışması nakliye sektöründe hareketlilik meydana getirdi ve israftan kurtularak ramazan ayında sofralarımızdaki yemek zenginliği arttı."