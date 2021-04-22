Sahil Güvenlik Komutanlığından görevde yükselme duyurusu

Sahil Güvenlik Komutanlığı Görevde Yükselme Sınavı Duyuru Emri yayımlandı.

Emirde şu hususlara yer verildi;

* Gerçekleşecek sınav kapsamında belirlenen kadrolara uygun sınav konuları ve kaynak (mehaz) listeleri tespit edilerek, sınava girecek personelin bu mehazlardan çalışması sağlanacaktır.

* Sınav niteliklerine uygun olan personellerin (aylıksız izinde ve ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar dahil) 18.05.2021 tarihine kadar müracaatları gerçekleştirilecek ve şartları uygun görülen personel listesi TSK ağı örün sayfasından ilan edilecektir.

* Yalnızca bir unvan ve kadro görev yerine ilişkin başvuru yapılabilecek ve başvuru dilekçesinin öğrenim durumu ve diğer istenen belgeler ile birlikte Personel Başkanlığına gönderilecektir.

Gerçekleştirilecek sınav;

-Çoktan seçmeli (test usülü) ve 50 sorudan oluşacaktır,

-Sınav süresi 60 dakika sürecektir

-100 puan üzerinden değerlendirilecek sınavda, mülakat hakkı (sözlü sınav) kazanabilmek için en az 60 puan alınması gerekmektedir.

