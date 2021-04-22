1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahil Güvenlik Komutanlığından görevde yükselme duyurusu

Sahil Güvenlik Komutanlığı Görevde Yükselme Sınavı Duyuru Emri yayımlandı
 22 Nisan 2021 11:34
+Aa- Yazdır
Sahil Güvenlik Komutanlığından görevde yükselme duyurusu

Sahil Güvenlik Komutanlığı Görevde Yükselme Sınavı Duyuru Emri yayımlandı.

Emirde şu hususlara yer verildi;

* Gerçekleşecek sınav kapsamında belirlenen kadrolara uygun sınav konuları ve kaynak (mehaz) listeleri tespit edilerek, sınava girecek personelin bu mehazlardan çalışması sağlanacaktır.

* Sınav niteliklerine uygun olan personellerin (aylıksız izinde ve ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar dahil) 18.05.2021 tarihine kadar müracaatları gerçekleştirilecek ve şartları uygun görülen personel listesi TSK ağı örün sayfasından ilan edilecektir.

* Yalnızca bir unvan ve kadro görev yerine ilişkin başvuru yapılabilecek ve başvuru dilekçesinin öğrenim durumu ve diğer istenen belgeler ile birlikte Personel Başkanlığına gönderilecektir.

Gerçekleştirilecek sınav;

-Çoktan seçmeli (test usülü) ve 50 sorudan oluşacaktır,
-Sınav süresi 60 dakika sürecektir
-100 puan üzerinden değerlendirilecek sınavda, mülakat hakkı (sözlü sınav) kazanabilmek için en az 60 puan alınması gerekmektedir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çevre Bakanlığınca yılın ilk 3 ayında 62 milyon lira çevre cezası kesildi
22 Nisan 2021 12:29		 Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
22 Nisan 2021 11:28
Niğde ve Nevşehir'deki 35 bin ton patates ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
22 Nisan 2021 11:27		 MSÜ sonuçları açıklandı, cevap kağıtları erişime açıldı
22 Nisan 2021 11:01
Olimpik ve paralimpik sporculara aşıda öncelik getirildi
22 Nisan 2021 11:00		 6. kez araçta alkollü yakalandı: 'Ben terörist miyim' diye tepki gösterdi
22 Nisan 2021 10:58
Konya'da, iki eğlence mekanıyla bir kafede yakalanan 80 kişiye ceza
22 Nisan 2021 10:49		 Adıyaman'da içerisinde 7 insan iskeleti olan oda mezar bulundu
22 Nisan 2021 10:27
Kamuda stratejik plan, performans ve faaliyet raporu esasları belli oldu
22 Nisan 2021 09:43		 Türkiye'de en çok ve en az aşı yaptıran illler
22 Nisan 2021 09:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:29 - Çevre Bakanlığınca yılın ilk 3 ayında 62 milyon lira çevre cezası kesildi12:27 - Fatih öğretmen koronavirüsten hayatını kaybetti12:22 - Selçuk Bayraktar: F-35 vermemeleri yarın için en hayırlı işlerden olabilir12:21 - Bakan Selçuk: Çocuklar için bir özel küçük gazete çıkarıyoruz12:18 - Emekli 4 amiral ve 1 general ifade için Ankara Emniyeti'ne geldi12:17 - Hızlı yükselişin ardından dolar gün ortasında sakinleşti
12:14 - Hatay'da aranan FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı12:13 - Stratejik plan ve performans programlarına dair yönetmelik değişti12:11 - Patent'e Kovid'e rağmen 3 ayda 52 binden fazla marka başvurusu yapıldı12:08 - Thodex'e operasyon: Savcılık soruşturma başlattı12:06 - FETÖ'nün 'Gaziantep bölge avukatlar imamı'nın dosyası İstanbul'a gönderildi12:03 - Yerli kripto para borsaları için, faizsiz konut edindirme şirketleri gibi, kanuni düzenleme lazım
11:55 - 'Sinovac'ın 1. dozu için 3 Mayıs'a kadar randevu oluşturulamıyor'11:53 - Diyarbakır'da doktor park halindeki aracın yanında ölü bulundu11:51 - Gebe karacayı öldüren kaçak avcının yakalanması için çalışma başlatıldı11:46 - Elazığ'da sahte diş hekimi gözaltına alındı11:34 - Sahil Güvenlik Komutanlığından görevde yükselme duyurusu
11:32 - Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı son iki ayda 3 kat arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yerli kripto para borsasının sahibi yurt dışına kaçtı
Bayram sonuna kadar tam kapanma mı geliyor?
Yeni Çalışma Bakanı EYT'lileri heyecanlandırdı
Belediye Başkanının makam aracı şarampole yuvarlandı. Kaymakam ve başkan yaralandı
Altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler alınacak kararlarda
Türkiye'de en çok ve en az aşı yaptıran illler
Hızlı yükselişin ardından dolar gün ortasında sakinleşti
Kamu personeline ilişkin kurumsal yetkilerde son durum
Bölümün norm kadro sayısı nasıl arttırılabilir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bee Gees 1
yıkıcı değil yapıcı olmak 4
çad cumhurbaşkanı vefat etmiş 4
fil 1
soundtracks 1
kutup yıldızı 3
film gibi 1
temperli cam 2
ramazanda mide yanması 2
Şair burada ne demek istemiş 4
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 92 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam