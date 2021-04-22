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Gebe karacayı öldüren kaçak avcının yakalanması için çalışma başlatıldı
Bartın'ın Ulus ilçesinde kaçak avcı tarafından tüfekle vurulan gebe karaca telef oldu.
|22 Nisan 2021 11:51
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İlçeye bağlı Kadıköy köyünde yaralı bir karaca gören vatandaşlar, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi.
Ekiplerin yaptığı incelemede tüfekle vurulduğu ve ikizlere gebe olduğu belirlenen karaca, bir süre sonra telef oldu.
Karaca, ekipler tarafından gömülürken, kaçak avlanan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
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