Yerli kripto para borsaları için, faizsiz konut edindirme şirketleri gibi, kanuni düzenleme lazım

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusunun 2 milyar dolarlık kripto parayla Tayland'a kaçtığı belirtiliyor.

Ülkemizde hali hazırda çok sayıda yerli kripto para borsası bulunmaktadır. Bitexen, BtcTurk, Koinim, Paribu, TRBinance, Barimex, Bitrota, Bitürk, Bithesap, Felixo, Paritex, Vebitcoin, Bitçi bunlardan bir kaçıdır.

Geçtiğimiz aylarda, TBMM'den geçirilen kanunla, faizsiz konut ve taşıt edindirme şirketlerine, minimum 100 milyon TL sermaye şartı getirilmişti. Kanunu görmek için tıklayın.

Sadece Thodex adlı yerli kripto para borsasının 2 milyar dolarlık bir dolandırıcılık yaptığı belirtilmektedir.

Bu türden benzer sorunlar oluşmaması için, yerli kripto para borsaları için kanuni düzenleme yapılması, belirli bir sermayesi olmadan şirket kurulmasına izin verilmemesi gerekiyor. Thodex borsası, 400 milyon TL sermaye taahhüdü ile kurulmuş ve 100 milyon TL'nin kuruluş öncesinde ödendiği şirket ticaret sicil kaydında belirtilmiştir. Muhtemeldir ki şirket kurucusu 100 milyon TL'yi dahi şirkete koymamıştır. Yapılacak kanuni bir düzenlemede; borsa üyelerini koruyacak ve herkesin bu piyasaya girmesini engelleyecek güçlü bir sermaye teminatını öngören bir zorunluluk bulunmalıdır.