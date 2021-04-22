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Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı son iki ayda 3 kat arttı

Ülke genelinde yapılan Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı, 21 Şubat'ta yüzde 6,47 iken, 21 Nisan'da yüzde 19,44'e yükseldi- Ocaktan bu yana en yüksek pozitiflik oranı ise 14 Nisan'da yüzde 20,23 olarak kayıtlara geçti- Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan:- "Bunun altında yatan birinci neden, virüsün mutasyona uğraması, mutant virüslerin toplumda yayılmasıydı. İkincisi, toplumun hareketliliğinin artmasıydı. Tüm bu nedenlerle beraber ne yazık ki pozitiflik oranları çok arttı"- "Bu hareketliliği elimizden geldiğince, mümkün olduğunca azaltalım"
 22 Nisan 2021 11:32
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Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı son iki ayda 3 kat arttı

- Ülke genelinde yapılan Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı, 21 Şubat'ta yüzde 6,47 iken, 3 kat artarak 21 Nisan'da yüzde 19,44'e çıktı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, ocakta 5 milyon 126 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, günlük ortalama test sayısı 165 bin 382 oldu.

Günlük ortalama 8 bin 671 vakanın tespit edildiği ocakta, testlerin ortalama pozitiflik oranı yüzde 5,24 olarak kayıtlara geçti.

3 milyon 543 bin 594 Kovid-19 testinin yapıldığı şubat ayında, günlük ortalama test sayısı 126 bin 557 oldu. Şubatta günlük ortalama vaka sayısı 8 bin 4, testlerin pozitiflik oranı da yüzde 6,32 olarak belirlendi.

- Testlerinin pozitiflik oranı martta 2 kat arttı

Kovid-19 vakalarının martta ülke genelinde artmasıyla testlerin pozitiflik oranında da belirgin yükseliş yaşandı.

Martta günde ortalama 174 bin 303 olmak üzere, toplam 5 milyon 403 bin 401 Kovid-19 testi yapıldı. Günlük ortalama vaka sayısı 19 bin 858, testlerin pozitiflik oranının ortalaması da yüzde 11,39 olarak hesaplandı.

1 Mart'ta yüzde 7,58 olan pozitiflik oranı, 10 Mart'ta yüzde 10,03'e, 20 Mart'ta yüzde 11,08'e çıktı. Martın son 10 gününde yüzde 5'in üstünde artan testlerin pozitif çıkma oranı, 31 Mart'ta yüzde 16,38'e yükseldi.

- En yüksek pozitiflik oranı nisanda görüldü

Ocaktan bu yana en yüksek pozitiflik oranları ise nisanda görüldü. 1 Nisan'da yüzde 16,74'e yükselen Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı, 5 Nisan'da yüzde 17,33'e, 10 Nisan'da yüzde 17,40'a çıktı.

Bu yılın en yüksek pozitiflik oranı ise 14 Nisan'da yüzde 20,23 olarak kayıtlara geçti. Bu tarihten sonra testlerin pozitif çıkma oranları, "15 Nisan'da yüzde 19,30, 16 Nisan'da yüzde 19,71, 17 Nisan'da yüzde 19,61, 18 Nisan'da yüzde 18,52, 19 Nisan'da yüzde 17,30, 20 Nisan'da yüzde 18,95, 21 Nisan'da yüzde 19,44." şeklinde değişti.

Verilere göre, 21 Nisan'da yüzde 19,44 olan Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı, 21 Şubat'taki yüzde 6,47'lik orana göre 3 kat arttı.

- "Bu durum hastanelere çok kötü yansıyor"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, testlerin pozitiflik oranının bu seviyelere çıkmasının nedenlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Bu durumun tek nedeninin olmadığını ifade eden Turan, "Bunun altında yatan birinci neden, virüsün mutasyona uğraması, mutant virüslerin toplumda yayılmasıydı. İkincisi, toplumun hareketliliğinin artmasıydı. Tüm bu nedenlerle beraber ne yazık ki pozitiflik oranları çok arttı. Bu durum hastanelere çok kötü yansıyor. Hastaneye yatış yükü oluşturuyor, servislerde ve yoğun bakımlarda yoğunluk söz konusu oluyor." diye konuştu.

Turan, herkesin Kovid-19'la mücadeledeki tedbir ve kurallara uyması gerektiğinin altını çizerek, "İnsanlar hafta sonu evlerinde kalıp hafta içi dışarıda, kalabalık yerlerde vakit geçirdiklerinde, bu durum 3-4 gün içinde sayılara yansıyor." dedi.

- "Virüsü kimin taşıdığını hakikaten bilmiyoruz"

Toplumdaki hareketlilik azalmadıkça vaka sayısı ve testlerin pozitiflik oranının yükseleceği uyarısında bulunan Turan, şunları kaydetti:

"Burada birtakım kararlar alınıyor ama bireysel olarak kendi aldığımız kararlar çok daha önemli. Örneğin, geniş aile yemeklerinin yapılmaması ya da kalabalık mekanlarda, kapalı ortamlarda çok uzun vakit geçirilmemesi lazım. Virüsü kimin taşıdığını hakikaten bilmiyoruz. Bilmediğimiz için temaslı olma durumumuz söz konusu. Virüsü alıp hastalanma ihtimaliniz var. O yüzden de bu hareketliliği elimizden geldiğince, mümkün olduğunca azaltalım."
Anadolu Ajansı
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