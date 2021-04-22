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FETÖ'nün 'Gaziantep bölge avukatlar imamı'nın dosyası İstanbul'a gönderildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Gaziantep bölge avukatlar imamı" Kamil Bakum'un dosyası, yetkisizlik gerekçesiyle İstanbul'a gönderildi.
 22 Nisan 2021 12:06
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FETÖ'nün 'Gaziantep bölge avukatlar imamı'nın dosyası İstanbul'a gönderildi

"Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan tutuklu sanık Bakum'un dosyası için, suç ve yakalandığı yerin İstanbul olması nedeniyle yetkisizlik kararı verildi.

Bakum'un dosyası yargılamanın yapılması amacıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 30 Aralık 2020'de İstanbul Ümraniye'de aynı binadaki 2 hücre evine düzenlenen operasyonda Kamil Bakum yakalanmıştı.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren FETÖ'nün sözde "Gaziantep bölge avukatlar imamı" Bakum'un, Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün nasıl müdahale ettiğine dair verdiği bilgiler, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığa gönderilmişti.
Anadolu Ajansı
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