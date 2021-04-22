FETÖ'nün 'Gaziantep bölge avukatlar imamı'nın dosyası İstanbul'a gönderildi

YERLİ KRİPTO PARA BORSALARI İÇİN, FAİZSİZ KONUT EDİNDİRME ŞİRKETLERİ GİBİ, KANUNİ DÜZENLEME LAZIM Faizsiz konut edindirme şirketleri için geçen ay TBMM'den geçen düzenlemede 100 milyon TL sermaye şartı getirilmişti. Thodex adlı yerli kripto para borsası olayında da görüldüğü üzere, yerli kripto para borsaları için kanuni düzenleme yapılmalı