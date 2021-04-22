Patent'e Kovid'e rağmen 3 ayda 52 binden fazla marka başvurusu yapıldı

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde bu yılın ilk 3 ayında 48 bin 325'i yerli olmak üzere toplam 52 bin 164 marka başvurusu yapıldı.

AA muhabirinin, Dünya Yaratıcılık ve Yenilikçilik Günü dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı TÜRKPATENT'in sınai mülkiyet verilerinden derlediği bilgiye göre, kuruma yapılan patent başvuru sayısı yılın ilk çeyreğinde 1983'ü yerli, 2 bin 155'i yabancı olmak üzere 4 bin 138 oldu.

Söz konusu dönemde kuruma 48 bin 325'i yerli, 3 bin 839'u yabancı olmak üzere toplam 52 bin 164 marka başvurusunda bulunulurken, yerli marka başvuru oranı yüzde 92,6 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk çeyreğinde Kovid-19 salgınının sürmesine karşın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yerli marka başvuruları yüzde 46,9, toplam marka başvuruları yüzde 41,6 ve yerli patent başvuruları yüzde 27,6 artış gösterdi.

Bu dönemde 1516'sı yerli olmak üzere 1530 faydalı model başvurusu yapıldı. Yerli faydalı model başvuru oranı da yüzde 99,1 olarak belirlendi.

Mart sonu itibarıyla tescil sayıları markada 19 bin 483'ü yerli olmak üzere toplam 24 bin 216, patentte 835'i yerli kategoride toplam 2 bin 972, faydalı modelde 458'i yerli toplam 472, tasarımda 10 bin 933'ü yerli toplam 11 bin 947 olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde 12 bin 812'si yerli, 269'u yabancı, 1316'sı Lahey Sistemi üzerinden uluslararası başvuru olmak üzere, toplam 14 bin 397 tasarım başvurusu gerçekleştirildi. Yerli tasarım başvurusu oranı yüzde 89 olarak kayıtlara geçti.

- Coğrafi işaretli 2 ürün AB'de tescillendi

Coğrafi işaret alanında da ülkede birçok il kendi ürününe tescil almak için başvuru yaptı.

Bu kapsamda yılın 3 ayında TÜRKPATENT'e 139 yeni coğrafi işaret başvurusu gerçekleştirildi. Türkiye'nin coğrafi işaret alanında yurt dışında da ürünlerinin tescillenmesi için Avrupa Birliği'ne (AB) başvurular yapılıyor. Türkiye'nin coğrafi işaretlerinden Kastamonu'nun Taşköprü sarımsağı ile Çanakkale'nin Bayramiç beyazı AB'de tescillendi. Bu ürünlerin tescillenmesiyle Türkiye'nin AB'de tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye ulaştı.

Son tescil edilen ürünlerle birlikte AB'nin coğrafi işaret listesinde Türkiye'den "Antep baklavası/Gaziantep baklavası", "Aydın inciri", "Malatya kayısısı", "Aydın kestanesi", "Taşköprü sarımsağı", "Milas zeytinyağı" ve "Bayramiç beyazı" yer aldı.