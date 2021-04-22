Hatay'da aranan FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski komiser yakalanarak cezaevine gönderildi.
|22 Nisan 2021 12:14
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