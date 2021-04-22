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Stratejik plan ve performans programlarına dair yönetmelik değişti

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Stratejik plan ve performans programlarına dair yönetmeliği bütünüyle değiştirdi.
 22 Nisan 2021 12:13
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Stratejik plan ve performans programlarına dair yönetmelik değişti

22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.
Memurlar.Net
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