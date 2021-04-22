Stratejik plan ve performans programlarına dair yönetmelik değişti
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Stratejik plan ve performans programlarına dair yönetmeliği bütünüyle değiştirdi.
|22 Nisan 2021 12:13
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22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.
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