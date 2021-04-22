Koronavirüs 36 yaşındaki öğretmeni hayattan kopardı
|22 Nisan 2021 13:25
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TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Yıldızkent Ortaokulu'nda görevli öğretmen Fatih Korgancı (36), yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Korgancı'nın öğretmen olan eşi Nebahat Zühre Korgancı ise koronavirüsü yenerek, taburcu edildi.
Kapaklı'nın Yıldızkent Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni Fatih Korgancı ile Emine Penbeten Adal Anaokulu'nda görevli eşi Nebahat Zühre Korgancı, mart ayında koronavirüse yakalandı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen çiftten Nebahat Zühre Korgancı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak durumu kötüye giden Fatih Korgancı ise yoğun bakım servisine alınarak, entübe edildi. 1 çocuk babası Fatih Korgancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen, dün yaşamını yitirdi. Fatih öğretmenin ölümü, ailesi ve okulunda büyük üzüntü yarattı.
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