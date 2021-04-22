Reynmen'in Twitter hesabı askıya alındı
Sosyal medya fenomen Reynmen, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla, takipçilerine Twitter hesabının askıya alındığı duyurdu.
|22 Nisan 2021 12:36
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Reymen olarak tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, takipçilerine Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımla kötü haberi duyurdu.
"NASIL YA" DİYEREK PAYLAŞTI
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 377 bin takipçisi bulunan Twitter hesabının askıya alındığı paylaşan Reynmen, gönderisine, "Nasıl ya" notunu düştü.
Sosyal medya fenomeninin karşı karşıya kaldığı bu durum, yüksek takipçiye sahip kullanıcıların zaman zaman başına geliyor.
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