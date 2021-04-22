Bu ilçe 7'nci kez taşınıyor

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES projesinin inşaatı sürüyor.

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde çalışmalar devam ediyor.

KAMU BİNALARI TAMAMLANDI

Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınma çalışmalarında sona gelindi.

İlçenin 150 yıllık tarihinde 6 kez yeri değiştirildi, bununla birlikte 7'nci kez taşınacak.

Yusufeli'ndeki yeni yerleşim yerinde binalar yükselirken, cadde ve sokaklar da düzenleniyor.

Alt ve üst yapı çalışmalarının aynı anda tamamlanması hedeflenen yeni ilçede hükümet konağı ile kamu binalarının inşası tamamlandı.

Yeni yerleşim yerine taşınma süreci ise yazın başlıyor.

"TAŞINMANIN ARİFESİNDEYİZ"

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve beraberindekiler, ilçenin yeni yerleşim yerinde inşası tamamlanan kaymakamlık binası ile diğer kamu binalarını inceledi.

Kaymakam Özdemir, taşınma için ön hazırlık yapıldığını söyleyerek, "Yeni yerleşim yerinde artık son aşamalardayız. Kamu kurumları binaları bitmiş durumda. Konutlarımız da bitmek üzere. Artık taşınmanın arifesindeyiz. Kamu kurumları olarak ön hazırlığımızı yapıyoruz. Mevcut eksikleri tespit edip taşınma zamanında bir sorun çıkmaması için uğraşıyoruz. Yaz mevsimi içerisinde taşınacağımız talimatı geldi. 2021 yılı bitmeden buraya taşınabilmek için hazırlığımızı yapıyoruz." dedi.

Yaz aylarında planlanan taşınma süreci için vatandaşın endişelenmemesi gerektiğini belirten Özdemir, "Yetişmesi vatandaşın elinde olan bir durum değil. O yüzden Yusufeli halkının tedirgin olacağı bir durum yok. Devletimiz bu sözü verdi. Bitirdiği zaman insanları buraya taşıyacağız. Burası sona erdiği zaman hep birlikte taşınacağız." diye konuştu.

"ÖNCEKİ YUSUFELİ'NDEN DAHA GÜZEL OLACAK"

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerlerini beğendiğini söyleyen ilçe sakinlerinden Nusret Kaç, "Alanlarımız tam yaşanacak şekilde güzel yapılmış. Geniş ve güzel. Önceki Yusufeli'nden daha da güzel olacak. Devletimizin gücü burada belli olmuş." dedi.

Alaattin Çağla ise "Vatandaşımızın önceden tepkisi oldu. Ben gayet güzel olduğunu görüyorum. Köylerimizde çelik konstrüksiyon yapılıyor. Gayet güzel. Her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Devletimizin gücü var. Altyapımızı yapıyor, suyumuzu getiriyor. Her tesisatımız yeni olacak. Bunların da gayet güzel olacağını düşünüyorum. Evlere, kaymakamlık binamıza baktık. Emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

YUSUFELİ'NİN TAŞINMA SÜRECİ

Yusufeli bölgesi, Çoruh Nehri havzasında yer alan batıda Bayburt, İspir, doğuda Oltu ve kuzeyde Artvin bölgeleri kültür çevresinde yer yer alıyor.

1892 yılına kadar 3 kez yerleşim yeri değişen Yusufeli'nin eski adıyla Kiskim olan ilçe merkezi Öğdem'den Ersis'e taşındı.

29 Haziran 1926 tarihinde çıkarılan kanunla da kaza merkezi yeniden Ersis'ten Öğdem'e nakledildi. 1 Haziran 1933 tarihinde Artvin lağvedilerek, merkezi Rize olan Çoruh kuruldu. Artvin'in kaza olması ile Yusufeli kazası ve köyleri tekrar Erzurum'a bağlandı.

Çoruh'un merkezi, 4 Ocak 1936 tarihinde çıkarılan kanunla Rize'den Artvin'e nakledildi. Aynı kanunla Yusufeli, Erzurum'dan alınarak, tekrar Çoruh'a bağlandı. 17 Şubat 1956 tarihinde Çoruh'un ismi Artvin olarak değiştirildi.

18 Şubat 1950 tarih ve 5531 numaralı kanunla Yusufeli ilçe merkezi, Öğdem'den bugünkü merkezi olan Ahalt'a nakledildi.