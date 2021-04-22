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Okula egzoz emisyon istasyonu kurdular: Para kazanıp meslek ediniyorlar

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine öğrenciler öğretmenlerinin desteği ile bölgede bir ilki gerçekleştirdi. Okulda kurulan egzoz emisyon istasyonu öğrenciler para kazanarak meslek ediniyor.
 22 Nisan 2021 13:40
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Okula egzoz emisyon istasyonu kurdular: Para kazanıp meslek ediniyorlar

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan GAP Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi, projeleriyle adeta bir şirket gibi çalışıyor. Meslek lisesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı yetki belgesi ile okul içerisine egzoz emisyon istasyonu kurdu. Türkiye'de meslek liseleri arasında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kapsamına uygun olarak kurulan istasyona vatandaşlar kısa sürede yoğun ilgi gösterdi. Döner sermayeye bağlı olarak çalışılan istasyonda öğrencilerde burada hem dersleri uygulamalı olarak görüyor hem de aldıkları ücretle aile bütçesine katkı sağlıyor.

"Hem öğreniyor hem de para kazanıyoruz"

Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölüm Öğrencisi Yusuf Can Ateş, "Yaklaşık 1,5 yıldır burada çalışıyorum ve burada elektrik, egzoz emisyon, oto yıkama ve periyodik bakım yapıyoruz. Gördüğümüz bölüm derslerini uygulamalı yapıyoruz. Para kazanıyor ve ailemizin bütçesine katkı sağlıyoruz" dedi.

"TSE Belgesini Türkiye'de ilk biz aldık"

TSE'den egzoz emisyon ölçüm yetki belgesini Türkiye'de ilk olarak kendilerinin aldığını belirten Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Sabit Bulut, "Egzoz emisyon ölçüm işlemleri için bizler resmi işlemlere başvurduk. TSE'den egzoz emisyon ölçüm yetki belgesi başvurusu ve servis yetki belgesini Türkiye'de ilk olarak bizler aldık. Tabi daha sonra girişimlerimiz, başlangıcımız ülkemizde diğer okullarda da bu heyecanı başlattı ve diğer okullardan bizleri aradılar, bizlerde yapmak istiyoruz, dediler. Bizlere yönlendirici olursanız seviniriz dediler. Bizler de gereken destekleri verdik ve Türkiye genelinde 2 okulumuzda da egzoz emisyon işlemleri bizimle beraber başladı" şeklinde konuştu.

"İlk öncülük eden biz olduk"

Türkiye'de ilk öncülük eden kurum olduklarını aktaran Bulut, "İlk öncülük eden biz olduk. Çünkü müfredatta egzoz emisyon ölçümü var. Bizlerde bu kapsamda öğrencilerin gördüğü dersi burada fiiliyata dökmesi için getirdik, kurduk. Burada çalıştırdığımız öğrenciler de kendi kazandıkları harçlıklarla ailelerine katkıda bulunuyorlar" dedi.

Bakanlıktan alınan onayla çalışmalar başladı

Karaköprü GAP Meslek Teknik ve Anadolu Lisesinde Teknik Müdür muavini Mehmet Haşlak, "Okulumuzda birçok alanda döner sermaye çalışmamız var. Şu anda okulumuzda 8 bölümümüz var. Bu bölümlerin içerisinde 7 bölümümüz aktif olarak döner sermayede çalışmaktadır. Motorlu araçlar teknoloji alanımızın en son çalışması Çevre ve Şehircilik Bakanlığında tarafından almış olduğu onayla egzoz emisyon çalışmalarına başladı ve şu anda aktif olarak bu hizmeti okulumuzda gerçekleştirmekteyiz. Tabi bu hizmet sayesinde vatandaşlarımız resmi bir kurumda böyle bir hizmetin almanın rahatlığını, garantisini yaşıyorlar ve en azından karşılarında muhatap olabileceği bir kurum mevcut dolaysıyla vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla gelmekteler. Burayı açmamız kısa bir süre oldu ama bu kısa süre içerisinde çok ciddi talepler oldu" ifadelerini kullandı.

Araçlarını bakım için getiren vatandaşlar, hizmetten memnun olduklarını belirtti.
İhlas Haber Ajansı
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