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Salgın sürecinde çocukların rutin aşılama programı da aksatılmamalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Enfeksiyon, Allerji ve Klinik İmmünoloji uzmanı Prof. Dr. Nuran Salman: Kovid-19 bizlere hastalıklara karşı korunmada aşının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Geçmişte karşılaştığımız pek çok hastalık hepimizin aşı ile bağışıklık kazanması sayesinde artık görülmüyor.
 22 Nisan 2021 13:03
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Salgın sürecinde çocukların rutin aşılama programı da aksatılmamalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Enfeksiyon, Allerji ve Klinik İmmünoloji uzmanı Prof. Dr. Nuran Salman, salgın sürecinde rutin aşılama programının sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Kovid-19 bizlere hastalıklara karşı korunmada aşının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

GSK'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Nuran Salman, her yıl nisan ayının son haftası olarak belirlenen Aşı Haftası kapsamında aşının ve aşılamanın önemine ilişkin bilgi verdi.

Salman, Kovid-19 sürecinin hastalıklara karşı korunmada aşının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğin belirterek, geçmişte karşılaşılan pek çok hastalığın, herkesin aşı ile bağışıklık kazanması sayesinde artık görülmediğini aktardı.

Aşı Haftası kapsamında, aşıların değeri ve toplumun aşı ile önlenebilir hastalıklar konusundaki farkındalığının artmasının öneminin altını çizen Salman, şunları kaydetti:

"Bulaşıcı hastalıklardan korunmada en etkili yöntem aşı, dünyada şu ana kadar halk sağlığı alanında gerçekleştirilmiş 10 büyük başarı arasında aşı birinci sırada yer alıyor. Bir hastalığın mevcut aşısının olup olmaması o salgının büyüklüğünü ve dünyada oluşturduğu tehlikeyi çok ciddi oranda etkiliyor. Geçmişte karşılaştığımız pek çok hastalık hepimizin aşı ile bağışıklık kazanması sayesinde artık görülmüyor. Özellikle çocukların aşılarının zamanında yapılması çok önemli.

Aşılar hemen etkisini göstermediği için salgın bittiğinde yapılması, çocukları başka tehlikelere açık hale getirebilir. Dolayısıyla bu dönemde bile aşılama hizmetlerinin devam etmesi gerekiyor. Bakanlık şemasında yer alan 13 aşıyı da zamanında yaptırmalıyız. Çocukluk çağı aşıları sayesinde dünyada her yıl 2-3 milyon ölüm engelleniyor. Tüm bu nedenlerle, bebeklerimizin, çocuklarımızın aşılarını ertelememiz, onlar açısından büyük risk oluşturuyor. Aşı ile korunabilecekken, tek bir bebeğin bile ölümcül bir hastalıktan dolayı hayatını kaybetmesinin, günümüz koşullarında kabul edilemez bir durum olduğunu düşünüyorum."

Salman, yetişkin aşılamada da bilincin artması gerektiğini bildirdi.

Kovid-19 hastalığında olduğu gibi, yetişkinlerin aşı ile korunabildiği onlarca hastalığın bulunduğunu belirten Salman, önümüzdeki dönemde, bu anlamda da bilinç düzeyinin ve alınacak önlemlerin artacağını umudunu paylaştı.
Anadolu Ajansı
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