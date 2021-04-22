FETÖ'den yargılanan fabrika genel müdürüne hapis cezası
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan fabrika genel müdürü olan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
|22 Nisan 2021 13:12
|+Aa- Yazdır
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık O.C. ile avukatı hazır bulundu.
Duruşmaya Kovid-19 tedbirleri kapsamında basın mensupları alınmadı.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile fabrikanın genel müdür yardımcısı K.D'nin tanık olarak dinlendiği duruşmada savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık O.C. ise örgüt üyeliği suçlamasını reddederek beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık O.C'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bölücü terör örgütüne yönelik ilkbahar-yaz operasyonları başladı
22 Nisan 2021 13:27
|Kahramanmaraş'ta 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
22 Nisan 2021 13:18
|Hatay'da aranan FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı
22 Nisan 2021 12:14
|FETÖ'nün 'Gaziantep bölge avukatlar imamı'nın dosyası İstanbul'a gönderildi
22 Nisan 2021 12:06
|Son 6 yılda sözde örgüt yöneticisi 465 terörist etkisiz hale getirildi
22 Nisan 2021 11:27
|Malatya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
22 Nisan 2021 10:31
|Google dolandırıcıların yeni üssü oldu
22 Nisan 2021 09:26
|İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu
21 Nisan 2021 19:12
|FETÖ'den hapis cezası bulunan bir kişi hastaneye giderken yakalandı
21 Nisan 2021 18:32
|FETÖ şüphelisi 4 eski asker tutuklandı
21 Nisan 2021 16:33