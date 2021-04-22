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Kahramanmaraş'ta 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
 22 Nisan 2021 13:18
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Kahramanmaraş'ta 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "FETÖ üyesi olmak" suçundan aranan firari M.K'nin Elbistan ilçesinde, A.O.U'nun ise kent merkezindeki bir adreste saklandığını tespit etti.

Operasyonla yakalanan ve haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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