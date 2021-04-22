1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kısıtlamanın olduğu günlerde komşu ziyareti yapılıyor'

Karabük Valisi Fuat Gürel: Bir apartmanda 10 hane varsa, bu 10 hanenin beşinde, altısında vaka sayıları görülebilmekte. Bu da şunu gösteriyor ki sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu zamanlarda ya komşular arası ziyaretler söz konusu ya da gündüz ev hanımlarının kendi aralarında ziyaretleri söz konusu, diye düşünüyoruz.
 22 Nisan 2021 13:30
+Aa- Yazdır
'Kısıtlamanın olduğu günlerde komşu ziyareti yapılıyor'

Karabük Valisi Fuat Gürel, 10-16 Nisan'da 100 bin nüfusta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülme oranı en çok artan iller arasında yer alan Karabük'te, alınan tedbir ve kısmi kapanmalar nedeniyle, bu hafta vaka sayılarında düşüş beklediklerini bildirdi.

Vali Gürel, AA muhabirine, Karabük'ün Batı Karadeniz'deki iller arasında vaka sayısının nispeten az olduğu illerden birisi olduğunu söyledi.

Başlarda sarı kategoride yer alan Karabük'ün, ülke genelindeki vaka artışlarıyla birlikte kırmızıya döndüğüne dikkati çeken Gürel, "Şehrin değişik yerlerinde özellikle polislerimiz yasaklara uymayanları tespit etmek için akşam 19.00'dan sabah 05.00'e kadar her akşam dışarıda. Çok yaygın şekilde denetim yapmaktalar. Gündüz denetim ekiplerimiz çok yoğun şekilde bütün esnafı ve vatandaşlarımızı denetlemektedir. Diğer taraftan filyasyon ekiplerimiz, neredeyse bir dedektif hassasiyetiyle vakaları ve temaslıları tespit etmek, bunlarla ilgili tedbirleri alabilmek adına çok yoğun çalışma içerisindeler." diye konuştu.

Gürel, kurumların neredeyse tamamının denetim işi içerisinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yöneticiler olarak özellikle vakaları, vaka odağı olarak değerlendirip 'Bu odağın sebepleri nelerdir, nerelerden kaynaklanıyor, nasıl önlenebilir, bu odağı nasıl kurutabiliriz?' hususunda çok hassas çalışmalarımız var. Her gün ayrı ayrı değerlendirmelerini yapmaktayız. Hem şahsım hem İl Sağlık Müdürlüğü hem de ilçelerde kaymakamlık ve oradaki sağlık ekiplerimiz, bunun değerlendirmelerini yapmaktalar. Bu konularla alakalı çok yoğun kafa yorulmakta. Hükümetin aldığı tedbirler ve kısmi kapanma sonrası yapılan dinamik denetim süreçleriyle bu hafta ildeki vaka sayılarında azalma bekliyoruz. Önümüzdeki haftalar itibarıyla da kısmi düşmelerin, daha sonra da bir rahatlamanın olacağını bekliyoruz."

- "Herkes kendi tedbirini almalı"

Karabük gibi eğitim düzeyi yüksek olan bir ilde, vaka sayılarının nispeten az olması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Vali Gürel, "Şu ana kadar vaka sayılarında belli bir düşüklük olduğunu söyleyebilirim ancak bütün Türkiye'de artışlar olunca ilimizde de artışlar yaşandı. Yakında inşallah bunun da düşüşünü göreceğiz." dedi.

Fuat Gürel, son günlerde apartman karantinalarına başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir apartmanda 10 hane varsa, bu 10 hanenin beşinde, altısında vaka sayıları görülebilmekte. Bu da şunu gösteriyor ki sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu zamanlarda ya komşular arası ziyaretler söz konusu ya da gündüz ev hanımlarının kendi aralarında ziyaretleri söz konusu, diye düşünüyoruz. İngiliz mutasyonu çok hızlı yayılan bir mutasyon. Bu manada özellikle vatandaşlarımızdan ricamız, tedbirlerini alsınlar. Herkes kendi tedbirini alırsa, bütüncül bir korumayı beraberinde getirmiş oluruz. Birlikte başarabileceğimiz bir mücadele bu. Birileri bir yerlerde kural ihlali yapıyorsa, diğer insanlarımızın da aslında hakkına geçiyor demektir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72
22 Nisan 2021 13:49		 Tek katlı köy evinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
21 Nisan 2021 17:47
Yol çalışmasında 2 bin 300 yıllık mezar bulundu
21 Nisan 2021 17:41		 Koronavirüslü anne- kız taziyeye katıldı: 25 kişi takibe alındı
21 Nisan 2021 17:30
Beslediği kazların saldırısına uğradı: O anlar kamerada
21 Nisan 2021 15:36		 HES kodu sorgusunda 'riskli' çıkan kişi kaçtı
21 Nisan 2021 15:31
Kayseri'de görev başındaki polislerin iftarlıkları belediyeden
21 Nisan 2021 15:12		 '128 milyar dolar nerede' pankartına 13 bin 237 lira ceza
21 Nisan 2021 14:54
Erzincan Havalimanı'nın adı 'Yıldırım Akbulut' oldu
21 Nisan 2021 14:34		 Emniyet, jandarmaya gelin verdi
21 Nisan 2021 14:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:04 - Sözleşmeli öğretmen askerde iken adaylık kaldırma sınavına katılabilir mi?14:04 - 'Elektrik şirketlerine yapılacak yardım faturaya yansıtılacak' iddiası yalanlandı13:53 - Bakan Selçuk Mardin'de eğitim tesislerinin açılışını gerçekleştirdi13:49 - Ankara İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 7213:42 - Sözleşmesi feshedilen uzman onbaşı için Danıştay'dan 'emsal karar'13:40 - Okula egzoz emisyon istasyonu kurdular: Para kazanıp meslek ediniyorlar
13:38 - En uzun bayrak direği, Türk bayrağı ile buluşacak13:35 - Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarına ilişkin kanun teklifi yasalaştı13:30 - 'Kısıtlamanın olduğu günlerde komşu ziyareti yapılıyor'13:27 - Bölücü terör örgütüne yönelik ilkbahar-yaz operasyonları başladı13:25 - Koronavirüs 36 yaşındaki öğretmeni hayattan kopardı13:20 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:18 - Kahramanmaraş'ta 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı13:15 - Ağaç kesen şüphelilere mahkemeden fidan dikme cezası13:12 - FETÖ'den yargılanan fabrika genel müdürüne hapis cezası13:09 - ABD'deki Türk uzmandan 'Kaliforniya varyantı' uyarısı13:03 - Salgın sürecinde çocukların rutin aşılama programı da aksatılmamalı
13:02 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yerli kripto para borsasının sahibi yurt dışına kaçtı
Bayram sonuna kadar tam kapanma mı geliyor?
Yeni Çalışma Bakanı EYT'lileri heyecanlandırdı
Thodex'in kurucusu Arnavutluk'a kaçtı
Belediye Başkanının makam aracı şarampole yuvarlandı. Kaymakam ve başkan yaralandı
Thodex'e operasyon: Savcılık soruşturma başlattı
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Türkiye'de en çok ve en az aşı yaptıran illler
Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler alınacak kararlarda
Hızlı yükselişin ardından dolar gün ortasında sakinleşti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
avrupa süper ligi 2
illuzyon 2
Kaplan 1
iftarda kıymalı pide 1
internet etamin şablonları 1
Bee Gees 1
limit 2
dublaj klişeleri 1
esmer vatandaş 2
İftar topu 1
SON İLANLAR
Hannover Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam