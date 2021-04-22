1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarına ilişkin kanun teklifi yasalaştı

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
 22 Nisan 2021 13:35
+Aa- Yazdır
Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarına ilişkin kanun teklifi yasalaştı

Kanunla, kadastro teknik hizmetlerinden tescile tabi olmayan aplikasyon, yer gösterme ve plan örneği işlemlerinin yapım ve kontrolü, tescile tabi olan cins değişikliği, arzi irtifak hakkı tesisi veya terkini, birleştirme ve muhdesatın terkini işlemlerinin yapım sorumluluğu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenecek kadastro teknik hizmetleri niteliğindeki diğer işler, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilecek.

Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, faaliyetlerini yürüttükleri süre içinde serbest harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik de yapabilecek.

Lisans belgesi almak için gerekli olan 5 yıl deneyim şartı, 10 yıla çıkarılacak, belge sahibi olabilmenin özel şartlarından olan sınav şartı kaldırılacak.

Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının açılıp işletilmesi, lisans sahibi olanlara ait olacak.

Şartları taşıyan ve lisans belgesi başvurusunda bulunan mühendislere, lisanslı harita ve kadastro mühendislik faaliyeti yürütebilmeleri için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından lisans belgesi verilecek.

Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, il genelinde yetkili olmak üzere lisanslı mühendisin talep ettiği ilçede kurulacak.

Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışırken istifa ederek lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açanlardan, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvuranların, Genel Müdürlük kadrolarına devlet memuru olarak atanmalarında açıktan, naklen ve yeniden atama sayısı sınırlamaları uygulanmayacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
18 Nisan 2021 11:07		 Ekonomiye ilişkin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı
14 Nisan 2021 18:27
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
11 Nisan 2021 11:29		 Güvenlik soruşturması kanun teklifinin TBMM'den geçen son hali
08 Nisan 2021 15:38
Güvenlik soruşturması yeniden TBMM gündeminde
06 Nisan 2021 09:22		 Meclis, yoğun gündemle çalışacağı bir haftaya giriyor
04 Nisan 2021 11:20
TBMM'de oylama yenilenmesi örnekleri daha önce de yaşandı
02 Nisan 2021 14:52		 Güvenlik soruşturması teklifi yeniden oylanacak
01 Nisan 2021 17:06
Güvenlik soruşturması teklifi TBMM'de kabul edilmedi
31 Mart 2021 19:22		 TBMM'de bu hafta güvenlik soruşturması teklifi görüşülecek
28 Mart 2021 11:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:04 - Sözleşmeli öğretmen askerde iken adaylık kaldırma sınavına katılabilir mi?14:04 - 'Elektrik şirketlerine yapılacak yardım faturaya yansıtılacak' iddiası yalanlandı13:53 - Bakan Selçuk Mardin'de eğitim tesislerinin açılışını gerçekleştirdi13:49 - Ankara İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 7213:42 - Sözleşmesi feshedilen uzman onbaşı için Danıştay'dan 'emsal karar'13:40 - Okula egzoz emisyon istasyonu kurdular: Para kazanıp meslek ediniyorlar
13:38 - En uzun bayrak direği, Türk bayrağı ile buluşacak13:35 - Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarına ilişkin kanun teklifi yasalaştı13:30 - 'Kısıtlamanın olduğu günlerde komşu ziyareti yapılıyor'13:27 - Bölücü terör örgütüne yönelik ilkbahar-yaz operasyonları başladı13:25 - Koronavirüs 36 yaşındaki öğretmeni hayattan kopardı13:20 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:18 - Kahramanmaraş'ta 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı13:15 - Ağaç kesen şüphelilere mahkemeden fidan dikme cezası13:12 - FETÖ'den yargılanan fabrika genel müdürüne hapis cezası13:09 - ABD'deki Türk uzmandan 'Kaliforniya varyantı' uyarısı13:03 - Salgın sürecinde çocukların rutin aşılama programı da aksatılmamalı
13:02 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yerli kripto para borsasının sahibi yurt dışına kaçtı
Bayram sonuna kadar tam kapanma mı geliyor?
Yeni Çalışma Bakanı EYT'lileri heyecanlandırdı
Thodex'in kurucusu Arnavutluk'a kaçtı
Belediye Başkanının makam aracı şarampole yuvarlandı. Kaymakam ve başkan yaralandı
Thodex'e operasyon: Savcılık soruşturma başlattı
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Türkiye'de en çok ve en az aşı yaptıran illler
Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler alınacak kararlarda
Hızlı yükselişin ardından dolar gün ortasında sakinleşti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mustafa orhan 1
soundtracks 1
eski kumbaralar 2
Bee Gees 1
limit 2
esmer vatandaş 2
temel hak ve özgürlüklerin sınırı 2
yumruğunu sıkan fenomen bebek 1
girişimcilik 2
formalite 1
SON İLANLAR
Hannover Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam