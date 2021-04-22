'Elektrik şirketlerine yapılacak yardım faturaya yansıtılacak' iddiası yalanlandı
|22 Nisan 2021 14:04
|+Aa- Yazdır
EPDK, yaptığı kamuoyu açıklamasında, dün bir gazetede yer alan "elektrik şirketlerine milyarlarca lira yardım yapılacağı ve yardımın parasının tüketicilerin elektrik faturalarına yansıtılacağı" iddialarına cevap verdi.
Elektrik şirketlerine herhangi bir yardım yapılmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiası da kesinlikle gerçek dışıdır. Kapasite mekanizması, yaklaşık 3 yıldır uygulanan, olası elektrik arz güvenliği ve şebeke kısıtlarına karşı elektriğin kesilmemesini sağlayan bir güvencedir. Görüşe çıkılan taslak düzenleme, mevcutta var olan bir düzenlemenin teknik değişikliğine ilişkindir. Bu değişiklikle, tüketicilere ilave bir bedel çıkarılması veya faturalara bir bedel yansıtılması kesinlikle söz konusu değildir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama gemisi Hatay açıklarında
22 Nisan 2021 14:09
|Esnafın yüzde 65'i borçlu
22 Nisan 2021 10:07
|Pandemi 'veresiye defteri' dönemini de bitirdi
22 Nisan 2021 07:05
|OYAK, Sagra, Saralle ve Tadelle markalarını satın aldı
20 Nisan 2021 18:17
|Maliyet artışı tüketiciyi de firmaları da vuruyor
19 Nisan 2021 07:50
|Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü
18 Nisan 2021 14:16
|Kanal İstanbul'a Montrö formülü
17 Nisan 2021 09:24
|Özel hastanelere 'fahiş fiyat' isyanı
17 Nisan 2021 08:20
|'Bir inşaat kazısından dolayı 900 vatandaş dışarıda'
16 Nisan 2021 11:12
|Şenol Kazancı, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi oldu
16 Nisan 2021 10:59