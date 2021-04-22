1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını Danıştay'a taşıdı

Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Talebimizi, Danıştayın öncelikle ele alacağını ve bizim lehimize değil, kadınların lehine ve Türkiye'nin lehine sonuçlandıracağını ümit ediyoruz. Bu beklentinin arkasındayız"
 22 Nisan 2021 14:15
+Aa- Yazdır
CHP, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını Danıştay'a taşıdı

CHP, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştaya başvurdu.

Başvurunun ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, basın açıklaması yaptı.

Özgür Özel, 20 Mart'ta Türkiye'nin, TBMM kararıyla taraf olduğu bir uluslararası anlaşmadan çekildiğini, bu karara karşı son derece haklı tepkiler yükseldiğini dile getirdi.

Karara karşı her alanda mücadele edeceklerini daha önce belirttiklerini kaydeden Özel, Danıştaya önceden yapılan başvuruları da son derece kıymetli gördüklerini bildirdi.

Bütün milletvekillerinin oyuyla CHP grubu adına sözleşmeye girme ve çekilme yetkisinin TBMM'de olduğunu vurguladıklarını dile getiren Özel, bu kapsamda Danıştaya, "kararın yok sayılması, iptali ve yürütmesinin durdurulması" yönünde 3 talepli başvuru yaptıklarını söyledi.

Başvurudaki 3 ana talebe ilişkin detaylar paylaşan Özel, şöyle devam etti:

"Bir tanesi, usul yönünden, bu kararın yok olduğunu düşünüyoruz, iddia ediyoruz ve Danıştaydan bu yokluğun tespitini istiyoruz. İkincisi, yapılan işlemin tamamen anayasaya aykırı olduğunu tüm yönleriyle delillendiriyor ve bu anayasaya aykırılık yönünden Danıştay eğer bu işlemi yok saymazsa anayasaya aykırılık yönünden iptal etmesini istiyoruz.

Tabii bu arada kadınlar ölmeye devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilindi, onun yarattığı olumsuz iklimin hem şiddeti uygulayanlarda hem de kanunları uygulama yükümlülüğü olanlarda yarattığı kadınlar aleyhine olumsuz etkiyi de hep birlikte görüyoruz. Yılın ilk üç ayında 88 kadının katledildiği bir ülkede AK Parti, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye çalışıyor. Bu yüzden de Danıştaydan ivedilikle bu Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulmasını istiyoruz, üçüncü talebimiz de budur."

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı vererek bütün dünyaya Türkiye Cumhuriyeti Devletinin iradesinin İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında olduğunu gösterebileceğini söyleyen Özel, "Bu yürütmeyi durdurma talebimizi, Danıştayın öncelikle ele alacağını ve bizim lehimize değil, kadınların lehine ve Türkiye'nin lehine sonuçlandıracağını ümit ediyoruz. Bu beklentinin arkasındayız." diye konuştu.

AK Parti'nin, 19 yıllık iktidarı boyunca yaptığı "en iyi işten geri döndüğünü" belirten Özgür Özel, "Bütün dünyada İstanbul adıyla anılan, coğrafi ev sahibi ve ilk kabul eden ülke olduğumuz, hep birlikte üzerine titrediğimiz bu önemli meseleden AK Parti'nin bu şekilde çekiliyor olması, elbette sadece kadınların meselesi değildir. Bu, Türkiye'yi seven tüm yurttaşların meselesidir." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, İstanbul Sözleşmesi'nin yanında ve arkasında olduklarını kaydederek, "İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak hayatı savunmaktır. İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyadaki imajını savunmaktır. Bu savunmaya hep birlikte, eşitlik içinde, omuz omuza, gururla, inatla ve sevgi ile devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

- "İstanbul Sözleşmesi hala yürürlüktedir"

CHP'li kadın milletvekilleri adına konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da Cumhurbaşkanlığı kararıyla sözleşmeden çekilmenin anayasaya aykırı olduğunu, hukuki anlamda ve toplumun vicdanında yok hükmünde olduğunu savundu.

Başvuruyu CHP Grubu adına yaptıklarını anımsatan Karaca, sözleşmeden çekilmenin sadece kadın meselesi olmadığını belirtti.

Danıştaydan yürütmenin durdurulması kararı beklediklerini dile getiren Karaca, "İstanbul Sözleşmesi hala yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletin iradesinin temsil ettiği yasama organında 5251 sayılı kanunla yürürlüğe girmiştir. Bu kanun yürürlükte olduğu sürece, bir gece yarısı bir karar ile 'Sözleşmeden çekiliyorum' denmesi, hem hukuk literatüründe hem de vicdanlarda yok hükmündedir." şeklinde konuştu.

Sözleşmeden çekilme kararı sonrası kolluk kuvvetlerinin mağdurlara bakmadığını ileri süren Karaca, bu nedenle yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin zorunluluk olduğunu savundu.

Gülizar Biçer Karaca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın geçmişte İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin, "Her türlü şiddetin önlenmesinde ana kanun" ifadelerini kullandığını belirterek, hem Danıştaydan hem de Anayasa Mahkemesinden sözleşmenin halen yürürlükte olduğuna ve çekilme kararının yanlış olduğuna dair karar vermelerini beklediklerini ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çavuşoğlu: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum
22 Nisan 2021 15:38		 Bakan Soylu: İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra kadın cinayetleri azaldı
22 Nisan 2021 15:30
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
22 Nisan 2021 15:21		 Hulusi Akar'dan 'Ermeni sorunu ve Harbord Raporu' başlıklı makale
22 Nisan 2021 12:58
Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji ve madencilik iş birliği anlaşması imzalandı
22 Nisan 2021 10:03		 'Sadece savunmada değil tıpta da millilik ve yerlilik'
22 Nisan 2021 09:44
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
22 Nisan 2021 05:51		 İklim zirvesi başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 lidere hitap edecek
22 Nisan 2021 02:31
Erdoğan, Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ü telefonla arayarak kutladı
22 Nisan 2021 00:15		 22 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
22 Nisan 2021 00:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:35 - Samsun'da belediye daire başkanı koronadan yaşamını yitirdi15:32 - FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası15:30 - Bakan Soylu: İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra kadın cinayetleri azaldı15:28 - Gazeteci Demirağ'a yönelik saldırıyla ilgili iddianame hazırlandı15:21 - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı15:18 - Vaka sayılarının düştüğü ilde yoğun bakım oranları korkutuyor
15:14 - Prof. Kurnaz'dan İstanbul'a sıcaklık uyarısı: 50 dereceyi bulacak15:11 - Okul bahçesinde servisin ezdiği Eylül için okul müdürüne dava15:07 - İkna timi aşı hizmetini vatandaşın ayağına getirdi14:59 - İki ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı14:53 - MB: Enflasyon düşene kadar faiz, enflasyonun üzerinde tutulacak14:51 - Merkez Bankası rezervleri 220 milyon dolar arttı
14:48 - Dış kaynaktan subay alım sonuçları açıklandı14:41 - İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı14:35 - 35 bin kişilik araştırma: Korona aşısı hamileler için güvenilir14:33 - ALES/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı14:33 - Mankenlere kırmızı elbise giydirip 400 bin kişiyi dolandırlar
14:29 - Başsavcılık, eski HDP'li Tuma Çelik'e verilen karara itiraz etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yerli kripto para borsasının sahibi yurt dışına kaçtı
Bayram sonuna kadar tam kapanma mı geliyor?
Yeni Çalışma Bakanı EYT'lileri heyecanlandırdı
Thodex'in kurucusu Arnavutluk'a kaçtı
Belediye Başkanının makam aracı şarampole yuvarlandı. Kaymakam ve başkan yaralandı
Thodex'e operasyon: Savcılık soruşturma başlattı
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Bu ilçe 7'nci kez taşınıyor
Türkiye'de en çok ve en az aşı yaptıran illler
Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler alınacak kararlarda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mağduru değil faili karartma 1
Aglet 1
soundtracks 1
seneye de giyersin 4
çad cumhurbaşkanı vefat etmiş 2
thodex in durumu 6
her işi kendi yapan müdür 4
yumruğunu sıkan fenomen bebek 1
biliyormusun.net 1
Polis memurunun rap çalışması 1
SON İLANLAR
Hannover Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam