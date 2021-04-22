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Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan firari eski emniyet müdürü yakalandı.
 22 Nisan 2021 14:17
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Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, meslekten ihraç edilen ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayhan K'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen eski 4. sınıf emniyet müdürü Ayhan K, gizlendiği evde gözaltına alındı.

Ayhan K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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