1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Pakdemirli: Manda ve malak destek ödemelerini bugün yapıyoruz

Bakan Pakdemirli: "Üreticilerimize bugün 17.00 itibariyle toplam 1.468.535.735 TL'lik buzağı, manda ve malak destek ödemelerini yapıyoruz."
 22 Nisan 2021 14:25
+Aa- Yazdır
Bakan Pakdemirli: Manda ve malak destek ödemelerini bugün yapıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık desteğini, bugün saat 17.00 itibariyle hesaplara aktarmaya başlayacaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Buzağı desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında 676.000 yetiştiricimize, 3.314.449 baş buzağı için, 1 milyar 436 milyon 856 bin 835 TL,

Manda desteği (2020 yılı) kapsamında 10.449 yetiştiricimize, 82.303 baş dişi manda için, 24 milyon 42 bin 550 TL,

Malak desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında ise 8.253 yetiştiricimize, 29.326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 TL,

Olmak üzere Toplamda 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 TL destek ödemesini bugün saat 17.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun".
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İki ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
22 Nisan 2021 14:59		 Dış kaynaktan subay alım sonuçları açıklandı
22 Nisan 2021 14:48
Çevre Bakanlığınca yılın ilk 3 ayında 62 milyon lira çevre cezası kesildi
22 Nisan 2021 12:29		 Sahil Güvenlik Komutanlığından görevde yükselme duyurusu
22 Nisan 2021 11:34
Niğde ve Nevşehir'deki 35 bin ton patates ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
22 Nisan 2021 11:27		 MSÜ sonuçları açıklandı, cevap kağıtları erişime açıldı
22 Nisan 2021 11:01
Olimpik ve paralimpik sporculara aşıda öncelik getirildi
22 Nisan 2021 11:00		 6. kez araçta alkollü yakalandı: 'Ben terörist miyim' diye tepki gösterdi
22 Nisan 2021 10:58
Konya'da, iki eğlence mekanıyla bir kafede yakalanan 80 kişiye ceza
22 Nisan 2021 10:49		 Adıyaman'da içerisinde 7 insan iskeleti olan oda mezar bulundu
22 Nisan 2021 10:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:38 - Çavuşoğlu: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum15:35 - Samsun'da belediye daire başkanı koronadan yaşamını yitirdi15:32 - FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası15:30 - Bakan Soylu: İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra kadın cinayetleri azaldı15:28 - Gazeteci Demirağ'a yönelik saldırıyla ilgili iddianame hazırlandı15:21 - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
15:18 - Vaka sayılarının düştüğü ilde yoğun bakım oranları korkutuyor15:14 - Prof. Kurnaz'dan İstanbul'a sıcaklık uyarısı: 50 dereceyi bulacak15:11 - Okul bahçesinde servisin ezdiği Eylül için okul müdürüne dava15:07 - İkna timi aşı hizmetini vatandaşın ayağına getirdi14:59 - İki ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı14:53 - MB: Enflasyon düşene kadar faiz, enflasyonun üzerinde tutulacak
14:51 - Merkez Bankası rezervleri 220 milyon dolar arttı14:48 - Dış kaynaktan subay alım sonuçları açıklandı14:41 - İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı14:35 - 35 bin kişilik araştırma: Korona aşısı hamileler için güvenilir14:33 - ALES/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
14:33 - Mankenlere kırmızı elbise giydirip 400 bin kişiyi dolandırlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yerli kripto para borsasının sahibi yurt dışına kaçtı
Bayram sonuna kadar tam kapanma mı geliyor?
Yeni Çalışma Bakanı EYT'lileri heyecanlandırdı
Thodex'in kurucusu Arnavutluk'a kaçtı
Belediye Başkanının makam aracı şarampole yuvarlandı. Kaymakam ve başkan yaralandı
Thodex'e operasyon: Savcılık soruşturma başlattı
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Bu ilçe 7'nci kez taşınıyor
Türkiye'de en çok ve en az aşı yaptıran illler
Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler alınacak kararlarda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
reflektör 3
birden fazla mutasyonlu virüs 1
difüzyon 1
uçağın hep aynı yerde sarsılmaya başlaması 1
yasaklı ırk 2
Minyon 3
dün bugün yarın 3
ebleh 2
menfur 1
dublaj klişeleri 1
SON İLANLAR
Hannover Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam