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Başsavcılık, eski HDP'li Tuma Çelik'e verilen karara itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Tuma Çelik'in 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılandığı ve beraat etti davaya ilişkin yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına itirazda bulundu.
 22 Nisan 2021 14:29
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Başsavcılık, eski HDP'li Tuma Çelik'e verilen karara itiraz etti

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak görülen ve 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi ile beraat eden Çelik'e verilen karar sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Çelik, 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında bir dernekte tanıştığı D.K.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanmış ve mahkeme delil yetersizliğinden beraat etmişti. Aynı zamanda mahkeme Çelik'e verilen adli kontrol kararını da kaldırmıştı.

Verilen bu karar üzerine itirazda bulunan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuma Çelik'in ailesinin yurt dışında yaşadığını ve Çelik'in de yurt dışın kaçma şüphesinin bulunduğunu belirtti. Başsavcılık tarafından yapılan itirazda, "Kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması, sanık ve ailesinin yurt dışında sabit ikametgah sahibi olmaları, sanığın üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması ve bu suç için öngörülen cezanın miktarı dikkate alındığından sanığın kaçma şüphesinin bulunduğu anlaşılmakla, yurtdışına çıkmama adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi gerekirken, kaldırılması usul ve yasaya aykırı olduğundan itirazın karara bağlanması için ilgili 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine, karar verilmesi kamu adına talep olunur" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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