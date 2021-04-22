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Mankenlere kırmızı elbise giydirip 400 bin kişiyi dolandırlar

Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına çıktığı iddia edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, ünlü isimleri reklam yüzü olarak kullanmıştı.
 22 Nisan 2021 14:33
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Mankenlere kırmızı elbise giydirip 400 bin kişiyi dolandırlar

Çok sayıda ünlü isim kripto para vurgunun merkezi olan Thodex için objektif karşısına geçmişti.

O ünlü isimlerden bazıları şöyle:

Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu, Ebru Şallı, Gökçe Bahadır, Yağmur Ün, Aleyna Solaker, Gökçe Akyıldız, Melisa Döngel, Selin Şekerci, Burak Sevinç, Cansel Elçin, Necip Memeli, Barış Kılıç, Aleyna Serra, Pelin Karahan, Burcu Esmersoy.
Memurlar.Net
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