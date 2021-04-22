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İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı

Bursa'da, bir kooperatif tarafından 27 yıl önce inşaatına başlanan 110 dairelik site bitirilemedi. Çeşitli nedenlerle arsa sahibi ve müteahhitlerle davalık olan kooperatif üyeleri, ölüm tehditleri aldıklarını söyledi.
 22 Nisan 2021 14:41
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İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı

Kentte 1994 yılında kurulan kooperatif, topladığı üyeler ile 110 dairelik site inşaatına başladı. Kooperatif yönetimi sitenin yapılacağı arsayı, sahibi Serdar D.'nin başka bir arsasına yurt binası yapma karşılığında alacakları konusunda anlaştı. Ancak iddiaya göre Serdar D., kendisiyle yapılan sözleşmeye uymayarak, arsanın tapusunu kooperatife vermedi. Bunun üzerine kooperatif yönetimi arsanın tapusunu almak için 2005 yılında dava açtı. 10 yıl süren dava süresince Serdar D. kooperatif tarafından kendisi için yapılan yurtları işletirken, site inşaatı ise bu sürede durduruldu. Dava sonucunda kooperatif yönetimi, arsanın tapusunu aldı.

Serdar D., 2009 yılında yurt inşaatının tam olarak bitmediği gerekçesiyle kooperatife tazminat davası açtı. İddiaya göre davaya bilirkişi olarak Serdar D.'nin başka bir davada avukatlığını yapan kişi atandı. Davada, kooperatifin Serdar D.'ye 7 milyon TL tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Kooperatif, dava sonucuna itiraz etti.

Kooperatif yönetimi, 6 ay önce yapılan seçimle değiştirildi. İnşaatın bitmesi için çalışmalara başlayan yönetim kurulu üyeleri, eski taşeron firma sahibi M.K. ve müteahhit İ.B. tarafından ölümle tehdit edildiklerini öne sürdü. Kooperatifin 110 üyesi, evlerinin bitirilmesi için yetkililerden yardım istedi.

'BİRÇOK KİŞİ EVLERİNE TAŞINMADAN ÖLDÜ'

Yaşadıkları süreci anlatan kooperatif üyesi Nadiye Yılmaz, "Nazlı Yapı Kooperatifi, yıllardır bitmeyen, zulüm çeken bir kooperatif. Burada toplamda 110 aileyiz. Sayıya vurduğumuz zaman 400-450 kişiye tekabül ediyor. Birçok insan kooperatifin bittiğini göremeden öldü. Bu kooperatifte sayısız sorun var. Toprak sahibi, 10 yıl boyunca bize tapu vermedi. Biz mahkeme kararıyla tapuyu aldık. Daha sonra toprak karşılığı yaptığımız yurtları 10 yıl boyunca kendisi işletti ve 5 yıl önce bu yurtları yıktırdı. Bu yurtlar yerine gayet lüks apartmanlar yaptırdı. Oradan da gelir kazandı. Hala kooperatifimizde oturamıyoruz. Yıktırdığı yurtlarla ilgili bize tazminat davası açtı. Açtığı davada bilirkişilik yapan kişi, kendisinin başka bir davadan avukatlığını yapan kişi. Biz buna itiraz ettik fakat 'Kovuşturmaya gerek yoktur' cevabını aldık. Kendisinin başka davada avukatlığını yapan kişi, bizi faiziyle birlikte 110 aileyi 6-7 milyon liraya tekabül eden bir faize karar kıldı. Yerel mahkeme de böyle bir karar verdi. Bu kadar aile, bu kadar acı çekerken, evlerimize taşınamamışken, usulsüzce bize hükmettikleri bu tazminat kararıyla biz yıkıldık. Şu an dava İstinaf Mahkemesi'nde ama bizler endişeliyiz" dedi.

'TEHDİT EDİYORLAR'

6 ay önce yönetim kurulunun değiştiğini söyleyen Yılmaz, "Yeni yönetim bir şeyler yapmaya çalışıyor fakat burası 3 müteahhit değiştiren bir kooperatif. Eski müteahhitler yeni yönetimi sürekli tehdit ediyor. O yüzden biz çok mağduruz" diye konuştu.

Civarda bitmeyen 3 kooperatifin olduğunu belirten Nadiye Yılmaz, "3 kooperatifin altından da aynı isimler çıkacak. Bunlar bitmeyen kooperatifler. Bizi mağdur eden isimler aynı. Kooperatif dar gelirli aileler için mükemmel bir yapılanma. Bu dönemde ev sahibi olmak çok zor. Kooperatif gibi yapılanmalar sayesinde bizler ev sahibi oluyoruz. O kadar kötü niyetli insanlar var ki, ne yazık ki bu dar gelirli aileler daire sahibi olmayı beklerken misli fazlasıyla para ödemelerine rağmen daire sahibi olamıyorlar" ifadelerini kullandı.

'6 AY ÖNCESİNE KADAR ASANSÖRÜMÜZ YOKTU'

Toprak sahibi ile olan anlaşmazlıklarını anlatan Yılmaz, "27 yıl önce temelleri atıldı. Toprak sahibi yüzünden 2005-2015 yılları arasında 10 yıl boyunca buraya çivi çakamadık. Daha sonra, geçmiş yönetimimiz sağlıklı çalışmadığı için yine kanımız emilmeye devam edildi. Yeni yönetim gelene kadar asansörümüz yoktu. Küçük çocuklarımın asansör boşluğundan düşme tehlikesi vardı. Biz asansör boşluklarına tahtalar çiviledik. Çevre düzenlememiz yok. Çamurun içinde yaşıyoruz. Yeni yönetim geldikten sonra işlemler hızlandı ve dolayısıyla insanlar daha yeni evlerine taşınmaya başladı. 45 aile son 6 aylık süre zarfında taşındı. Biz, üzerimize yük olan, toprak sahibiyle alakalı usulsüzlük kaynayan bu davadan kurtulmak istiyoruz. Tehditlerden kurtulmak istiyoruz" dedi.

'KOOPERATİFİN ADINI 'HUZUR' OLARAK DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Bazı üyelerin evlerine taşınamadan hayatını kaybettiğini belirten Yılmaz, "Bu kooperatife yazılan birçok insan öldü ama onların torunları ve çocukları bu kooperatifte yaşasın. Kooperatifimizin adını, Nazlı Yapı Kooperatifi'nden 'Huzur Sitesi'ne dönüştüreceğiz. Çünkü biz huzur istiyoruz" dedi.
DHA
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