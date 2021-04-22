Dış kaynaktan subay alım sonuçları açıklandı
MSB, dış kaynaktan muvazzaf subay adayı temini sonuçlarının açıklandığını duyurdu
|22 Nisan 2021 14:48
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru;
Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini 2'nci Sınıflandırma Sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini 2'nci Sınıflandırma Sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://t.co/oKZKrCOmAY internet adresinden ulaşabilirsiniz.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2021
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