Merkez Bankası rezervleri 220 milyon dolar arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 220 milyon dolar artarak 89 milyar 541 milyon dolara ulaştı.
|22 Nisan 2021 14:51
|+Aa- Yazdır
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 16 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 309 milyon dolar artışla 49 milyar 686 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Nisan'da 49 milyar 377 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 89 milyon dolar azalarak 39 milyar 944 milyon dolardan 39 milyar 855 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 220 milyon dolar artarak 89 milyar 321 milyon dolardan 89 milyar 541 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|31.01.2020
|27.520
|74.856
|102.376
|28.02.2020
|30.411
|77.414
|107.825
|27.03.2020
|31.325
|64.081
|95.406
|30.04.2020
|34.786
|51.457
|86.243
|29.05.2020
|36.667
|54.360
|91.027
|26.06.2020
|38.821
|51.417
|90.238
|30.07.2020
|43.572
|46.673
|90.245
|28.08.2020
|43.042
|41.594
|84.636
|25.09.2020
|41.097
|42.420
|83.517
|23.10.2020
|43.265
|45.086
|88.351
|27.11.2020
|40.299
|43.899
|84.198
|31.12.2020
|43.241
|49.965
|93.206
|29.01.2021
|42.169
|53.367
|95.536
|26.02.2021
|40.719
|54.495
|95.214
|26.03.2021
|39.746
|50.894
|90.640
|2.04.2021
|39.361
|48.085
|87.446
|9.04.2021
|39.944
|49.377
|89.321
|16.04.2021
|39.855
|49.686
|89.541
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
22 Nisan 2021 13:20
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
22 Nisan 2021 13:02
|Hızlı yükselişin ardından dolar gün ortasında sakinleşti
22 Nisan 2021 12:17
|Borsa günü düşüşle tamamladı
21 Nisan 2021 18:21
|Çeyrek altın 765 TL'ye yükseldi
21 Nisan 2021 17:35
|Dolar 8,20 TL barajına yaklaştı
21 Nisan 2021 17:14
|Gram altın 4 ayın zirvesine çıktı
21 Nisan 2021 16:57
|Güne başlarken döviz fiyatları
21 Nisan 2021 10:00
|Borsa günü düşüşle tamamladı
20 Nisan 2021 18:33
|Gram altın 460 TL'yi geçti
20 Nisan 2021 17:46