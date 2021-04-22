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Merkez Bankası rezervleri 220 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 220 milyon dolar artarak 89 milyar 541 milyon dolara ulaştı.
 22 Nisan 2021 14:51
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Merkez Bankası rezervleri 220 milyon dolar arttı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 16 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 309 milyon dolar artışla 49 milyar 686 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Nisan'da 49 milyar 377 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 89 milyon dolar azalarak 39 milyar 944 milyon dolardan 39 milyar 855 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 220 milyon dolar artarak 89 milyar 321 milyon dolardan 89 milyar 541 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
31.12.202043.24149.96593.206
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
2.04.202139.36148.08587.446
9.04.202139.94449.37789.321
16.04.202139.85549.68689.541
Anadolu Ajansı
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