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İkna timi aşı hizmetini vatandaşın ayağına getirdi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan aşı ikna timleri, aşı sırası gelip de olmayan vatandaşların evlerini tek tek ziyaret edip, aşı hakkında bilgi veriyor. Ekiplerin verdiği bilgi karşısında ikna olan vatandaşların aşıları anında evlerinde yapılıyor.
 22 Nisan 2021 15:07
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İkna timi aşı hizmetini vatandaşın ayağına getirdi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki aşı ikna timleri, çağrı merkezinden vatandaşı bilgilendirmekle kalmıyor, aşı sırası gelip aşı olmayan vatandaşların evlerini tek tek ziyaret edip bilgi vererek ikna çalışması yapıyor. Aşı olmak isteyen vatandaşlara da profesyonel sağlık ekibi ile birlikle aşılarını yapan ekipler 15 dakika boyunca aşı olan vatandaşın yanında kalarak durumunu gözlemliyor.

"İkna edemediğimiz herhangi bir vatandaşımız olmadı"

Antalya Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Salih Yapan, "Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak sistemde bizde kayıtlı olup henüz aşı yaptırmamış olan vatandaşlarımıza evlerine kadar giderek onlara niçin aşı yaptırmak istemediklerini, eğer aşı yaptırmak istemiyorlarsa onları ikna etmek için kurulmuş bir ekibiz. Şimdiye kadar gitmiş olduğumuz evlerde ikna edemediğimiz herhangi bir vatandaşımız olmadı" diye konuştu.

"Biontech ve Sinovac aşıları ile ilgili kafa karışıklığı olabiliyor"

Vatandaşların kafa karışıklıklarına cevap verdiklerini belirten Salih Yapan, "Vatandaşlar, sosyal medyadan veya farklı iletişim araçlarından çok farklı şeyler duydukları için akılları karışabiliyor. Biontech ve Sinovac aşıları ile ilgili kafa karışıklığı olabiliyor. Biz de vatandaşlarımıza Biontech aşısının eksi 70 derecede saklandığı için saklama koşulları sebebi ile hastanelerde yapıldığını Sinovac aşısının ilçe sağlık müdürlüklerinin depolarında muhafaza edildikleri için ilçe sağlık müdürlükleri, aile sağlığı merkezleri ve diğer sağlık kuruluşlarında yapıldığını anlatıyoruz. Tüm yapılan aşıların şahsa özel flakonlar halinde, istenmeyen yan etkiler bölümünde de kendilerinin bizlere, sağlık bakanlığının ilgili telefon hatlarına geri dönüşlerinin olacağını bildiriyoruz. Yapmış olduğumuz aşı uygulamalarında, vatandaşların büyük bir yan etki ile karşılaştığını görmedik" şeklinde konuştu.

"Evlerine kadar gelip bu hizmeti sunuyoruz"

Aşı ikna timinde profesyonel bir ekiple çalıştıklarını belirten Salih Yapan, "Vatandaşımızın ev ortamında, evlerine bizzat giderek yaptığımız aşılarda da zaten ekiplerimizin içerisinde tam donanımlı doktorlar, anestezi teknisyenleri, acil tıp teknisyenleri ve paramediklerimiz var. Gerekli tıbbı cihazlarla evlerine kadar gelip bu hizmeti sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aşı ikna ekibi sayesinde ikna oldum"

İkna timinin evine gelerek korona virüs aşısı yaptığı 73 yaşındaki Şaban Ertekin, "İkna olmamıştım, olamamıştım. Korkuyordum yan etkilerinden. Şu aşı iyi bu aşı iyi diyordu herkes, tereddüt ediyordum. Aşı ikna ekibi sayesinde ikna oldum. Ekipler, aşıyı evimde yaptı. 15-20 dakikada burada yan etki olup olmadığını kontrol etmek amaçlı beklediler. Verilen hizmetten memnun kaldım" açıklamasında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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