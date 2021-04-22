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Okul bahçesinde servisin ezdiği Eylül için okul müdürüne dava

Avcılar'da 8 yaşındaki Eylüm Mizaoğlu'nun 2 yıl önce okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybetmesinde kusurlu olduğu iddia edilen dönemin okul müdürünün 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
 22 Nisan 2021 15:11
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Okul bahçesinde servisin ezdiği Eylül için okul müdürüne dava

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, Avcılar'da 7 Kasım 2019 günü, Mehmetçik İlköğretim Okulu'nun bahçesine giren servis aracının, Eylül Mirzaoğlu'nu ezerek öldürdüğü kazanın ardından dönemin okul müdürü U.B. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Küçükçekmece 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, okul bahçesine giren Hüseyin Yıldırım yönetimindeki servis aracının altında kalan Eylül Mirzaoğlu'nun ölümünde U.B.'nin kusurlu olduğu bildirildi. Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında müdürün, okul alanındaki indirme-bindirme yerlerini belirlemediği, taşımacılar ile taşıma faaliyetinde çalışan personelin okul alanını kullanmalarına yönelik düzenlemeler yapmayarak, öğrencinin ölümüne neden olduğu iddia edildi. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin "Kazaya karışan servis aracının bahçeye giriş yapmasını önleyecek tedbirleri ya da bu araç sürücüsünün güvenli manevra yapmasını sağlayacak önlemleri aldırmayan idarenin olayda alt düzeyde tali kusurlu olduğu" ifadeleri yer alan raporuna da yer verilen

iddianamede, müdür hakkında 'taksirle ölüme sebep olma' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Davanın bugün görülen ilk duruşmasında eski okul müdürü ve avukatı hazır bulundu. Sanık ve avukatı kazada, geçen yıl yargılaması tamamlanan ve 5 yıl hapis cezası alan servis şoförünün suçlu olduğunu öne sürdü.

Ölen çocuğun ailesinin avukatları Fuat Aydın ile Yılmaz Özüpak ise, dosyanın trafik bilirkişisine gönderilerek, asli kusur tespitinin yapılmasını istedi. Talep, mahkeme hakiminin izinli olması nedeniyle kabul edilmedi. Duruşma, Eylül ayına ertelendi.

"OKUL MÜDÜRÜ SERVİS ŞOFÖRÜ KADAR SORUMLU"

Baba Cahit Mirzabeyoğlu, duruşma çıkışında yaptığı açıklama kızının ölümüne neden olan şoförden okul müdürünün daha fazla suçlu olduğunu söyleyerek, "Eylül'ün hakkını sonuna kadar savunacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Başka Eylül'ler okulun bahçesinde ölmesin, bunu kabullenemiyorum. Bu başkasının başına da gelebilir. Bu kadar sorumsuzluk olur mu? Servis nasıl okul bahçesine girip, manevra yapabilir? Okul yönetimleri milli eğitim müdürlükleri duyarlı olsun, başka Eylül'ler ölmesin"dedi.

Avukat Fuat Aydın da Eylül'ün ölümü ile ilgili ikinci dosyayı açtıklarını belirtip, şu bilgileri verdi.

"Şoför ile ilgili açılan davada karar kesinleşti. Şoförün yanı sıra okul müdürünün suçlu olduğuna inanıyorduk, itirazlarımız üzerine memur olan sanık hakkında bölge idare mahkemesi soruşturma izni verdi. Soruşturma sonunda bugünkü dosya açıldı. Bu tensip duruşmasıydı. İfadeler alındı. Israrla okul müdürünün de eksik önlem alması nedeniyle servis şoförü gibi asli kusurlu olduğunu savunduk. Dosyanın kendi hakimi izinli olduğu için davaya bakan başka hakim bunu kabul etmedi. Fakat dosyanın trafik bilirkişisine giderek, asli kusur talebimizin değerlendirilmesi için işin takipçisi olacağız. Başka canlar yanmaması için hak edenlerin hukuk ve adalet arayışına devam edeceğiz. Ceza alması ve örnek karar olması için çaba harcayacağız."
DHA
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