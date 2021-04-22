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Vaka sayılarının düştüğü ilde yoğun bakım oranları korkutuyor

Vakaların en çok arttan iller arasında 1. Sırda yer alan Kırklareli'nde bu hafta düşüş yaşandı. Geçtiğimiz hafta 882.13 olan vaka sayısı bu hafta 830,44'e düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakaların arttığı illerin sağlık müdürleri ve valileriyle yaptığı toplantıda Kırklareli'nde yoğun bakım doluluk oranının yüzde 69 olduğunu söyledi.
 22 Nisan 2021 15:18
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Vaka sayılarının düştüğü ilde yoğun bakım oranları korkutuyor

Geçtiğimiz hafta 882.13 oranıyla ülke genelinde vaka artışı en çok iller arasında 1. sırada yer alan Kırklareli'nde bu hafta ki son verilere göre bu rakam 830,44'e düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakaların arttığı illerin sağlık müdürleri ve valileriyle yaptığı toplantıda Kırklareli'nde yoğun bakım doluluk oranının yüzde 69 olduğunu söyledi. Bununla birlikte kente bulunan vatandaşlar daha yüksek tedbirlere kurallara uyulması yönünde uyardı.

Kurallara uyulması halinde vaka artışının hızının düşmesini sağladıklarını belirten Mevlüt Tunç yoğun bakım oranlarının da düşmesi vatandaşların elinde olduğunu söyledi. Tunç yoğun bakım oranlarının hem kendisini hem de Kırklareli halkını tedirgin ettiğini belirterek "Korona virüsüne karşı devletimizin aldığı kısıtlamalarla beraber geçtiğimiz hafta en çok artan ildik. Vatandaşlarımızda kısıtlamalara ve kurallara uyarak bu oranı bu hafta düşürdük. Fakat bu hafta ki açıklanan yoğum bakım oranlarına göre Kırklareli'nde yüzde 69 dolu olduğunu öğrendik. Ben görüyorum ki maske ve mesafe kurallarına uymayan vatandaşlarımız var bununla birlikte yoğun bakım oranlarımız doluyor, evdekileri düşünmüyorlar. Hastalığın yayılmasına neden oluyorlar, artık neden olmayın maske ve mesafe kurallarına uyalım tez zamanda bu hastalıktan kurtulalım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından yaptığı açıklamada "Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik. İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale'de %67,1. Tekirdağ'da %73,5. Kırklareli'nde %69. Yalova'da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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